Joan Laporta, lors de la présentation de sa candidature .

L’ancien président du FC Barcelone Joan Laporta a officiellement présenté sa nouvelle candidature à la présidence du club ce lundi blaugrana, avec le slogan “ Estimem el Barça ” (“ Nous aimons le Barça ”), et a veillé à ce que veut “unir tout le barcelonisme” vers la “gloire” et “sans reproches”.

“Je veux unir tous les supporters du Barça. Le Barça nous unifie et il est temps d’aller ensemble pour pousser l’équipe vers le succès et la victoire, vers la gloire. Nous devons le faire sans regarder en arrière et sans reproches”, a-t-il déclaré à ses débuts. dans le quartier moderniste de l’hôpital de Sant Pau.

Laporta, président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, vécu des années de gloire, notamment en donnant à Pep Guardiola les moyens de célébrer le triplé de 2009, et aussi des ombres, comme une motion de censure contre cela a été étroitement surmontée. “Je me présente parce que J’adore le Barça, ses habitants et ses fans, La Masia, le club. Je veux à nouveau servir le Barça, nous craignons la préparation, l’expérience et la détermination nécessaires pour opérer les changements dont le club a besoin », a-t-il ajouté.

Après avoir de nouveau aspiré à la présidence lors des dernières élections de 2015, au cours desquelles il a perdu contre l’ancien président Josep Maria Bartomeu, Laporta se lance dans une nouvelle carrière électorale, avec des rivaux tels que Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà, Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Agustí Benedito et Pere Riera.