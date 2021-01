Le candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta. EP

La joie de la candidature de Joan Laporta pour la battu dans les signatures était assombrie par les nuages ​​ascendants de report des élections imminent tant sur les élections du Barça que sur les élections catalanes. Lundi, Salut a signalé que le pic de contagion de la troisième vague du covid arriverait le 20 janvier, à peine quatre jours avant les élections au Barça. “Les élections à Barça, a affirmé Laporta. Personne ne sait que reporter le rendez-vous avec les urnes du Barça serait le prélude à la suspension des élections catalanes, prolongeant ainsi l’intérim de Carles Tusquets et Pere Aragonès.

Vous les élisez au Barça ne peut pas endarrerir. Le Club n’est pas permanent et il ne s’agit que d’une minute de présidence. Il avait besoin d’un leadership fort qui commençait à trembler. Je parlerai du motius à 11h30, dans le communiqué de presse via la page Facebook meva. ⬇️ https://t.co/OBwoukfX0s – Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 12 janvier 2021

L’ancien président a insisté sur le fait que il n’y a pas de «raisons objectives» qui déconseillent la tenue d’élections azulgranas, les mêmes termes avec lesquels le gouvernement a défendu qu’en novembre la motion de censure pouvait être votée. En ce sens et conscient qu’il existe des mouvements pour reporter encore plus le vote, Laporta a demandé que “le barcelonisme est mobilisé et qu’il n’y a pas d’ingérence pour suspendre ces élections”. L’ancien député catalan, qui a l’expérience d’avoir été candidat aux élections du Barça et du Parlement, souligne qu ‘”ils n’ont rien à voir avec ça”. “Ce sont deux univers différents. L’un des électeurs ayant voté 50 000 personnes et l’autre avec 5 millions de personnes ayant le droit de vote.”

Marché d’hiver et plan de choc économique

“Nous devons faire tout le nécessaire pour qu’elles soient retenues. Il n’y a aucune raison pour qu’elles ne soient pas retenues”, a-t-il insisté, soulignant les dommages que cela entraînerait, comme laisser échapper la fenêtre du marché d’hiver et reporter le plan de choc économique. “Le report est très préjudiciable aux intérêts du Barça. Suspendre les élections nuirait grandement au club. Si nous allions à un report, nous irions en mai ou juin; On ne peut pas perdre tout ce temps Cela aurait des conséquences irréversibles. Assez de jouer avec ces questions. Le Barça ne peut plus tenir “.

L’enfermement municipal en vigueur aujourd’hui empêcherait, par exemple, que les habitants de L’Hospitalet puissent traverser la rue Riera Blanca pour se rendre au Camp Nou. Le candidat estime qu ‘”un pays qui adopte des mesures et des exceptions pour aller travailler doit adoptez des exceptions pour que vous puissiez aller voter “. En ce sens, il estime qu’un certificat d’auto-responsabilité et une carte de membre devraient suffire pour pouvoir passer aux 10 points de vote fixés par le club.