Joan Laporta a accordé une interview à l’émission A Diario de Radio MARCA peu après avoir montré sur les réseaux sociaux la grande toile située à une centaine de mètres du Santiago Bernabéu. Le candidat à la présidence de Barcelone a évoqué l’avenir de Messi: «J’ai une excellente relation avec Leo, nous ferons une bonne proposition financière, mais nous n’atteindrons pas ce que les autres clubs peuvent offrir“, A déclaré l’ancien président.

Toile géante à Madrid

«C’était une action de campagne qui a eu son impact. Je dois féliciter le directeur de campagne, c’était son idée. Il s’adresse aux membres du Barça. Madrid est une zone électorale et nous devions venir. C’était une belle action et de bonne foi, avec une touche d’ironie. Elle est belle”.

Politique à Barcelone

«La bannière est belle, je pense que le Real Madrid veut aussi nous revoir. Au Barça que je propose, on peut tous s’intégrer, je me suis senti respecté lorsque j’ai parcouru l’Espagne et je veux que tout le monde se sente respecté au Barça. Le club a une charge très représentative de la Catalogne, mais en dehors de la Catalogne, il y a beaucoup de compréhension et toutes les idées s’intègrent au Barça. Nous nous efforçons de renverser la situation du club et de retrouver une force économique.

L’avenir de Messi

«Nous allons utiliser tous nos arts pour que Messi reste avec nous. La vente de Cristiano par le Real Madrid a eu d’autres circonstances, le cas de Messi est unique. Il serait l’un des rares joueurs à n’avoir joué que dans une seule équipe, comme Pelé. Leo n’est pas uniquement basé sur l’argent, ce sera une bonne proposition économique, mais nous n’obtiendrons pas ce que les autres clubs peuvent offrir. J’ai une très bonne relation avec Leo. Il aime le Barça, je suis convaincu qu’il attend avec impatience que le nouveau président lui fasse une proposition. Il s’appuiera avant tout sur une équipe compétitive capable de remporter la Ligue des champions. Si je fais cette proposition, je vais m’y conformer, j’ai la chance d’avoir la crédibilité de Leo. Ce n’est pas le moment de parler de Messi et pour cela je dois être président.

Signature de Mateu Alemany

«C’est l’un des meilleurs professionnels que j’ai rencontrés dans le monde du football, j’ai une très bonne relation avec lui. Je n’exclus pas d’être accompagné de grands professionnels pour renverser la situation.

Relation avec les anciens présidents

«Avec Bartomeu je ne parle pas et avec Rosell j’ai parlé quand il est sorti de prison la relation doit progresser et avancer après tant de désaccords.

Le Mas

«La carrière doit avoir plus de poids dans l’équipe. Nous allons vous expliquer une nouvelle méthodologie qui en fera un centre d’excellence sportive ».

Guardiola et Zidane

«Pour moi, Guardiola est le meilleur entraîneur du monde. Zidane est un grand entraîneur et a la force de toute son histoire de footballeur. Il me donne l’impression qu’il sait comment traiter ses joueurs. Mais Pep a une magie particulière ».

Souvenirs de Madrid

«J’ai eu de très beaux souvenirs que j’ai vécus au Bernabéu. Du 2-6, les applaudissements de Ronaldinho, Xavi … »

Différences avec le passé

«En 2003, la situation était également très délicate et nous avons réussi à la renverser. Nous laissons un très bon héritage à tous égards. Je suis le même, je n’ai jamais cessé d’être comme ça. Ce qui se passe, c’est que beaucoup se souviendront plus de moi en train de célébrer des victoires que moi aussi. Pas sans d’abord travailler, travailler et retourner au travail. Il ne peut pas être géré par rancune. Je vais travailler de toutes mes forces pour que le Barça soit optimiste pour tout le monde ».