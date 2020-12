Joan Laporta a été l’un des protagonistes de la semaine après avoir installé une toile géante à son image à une centaine de mètres du Santiago Bernabéu. Le pré-candidat à la présidence de Barcelone est très confiant quant à son retour à un poste qu’il a occupé entre 2003 et 2010: «Je me sens bien, fort et j’ai envie de servir le club»Dit Laporta.

Dans une interview à Europa Press, Joan Laporta a évoqué ses projets futurs s’il parvient à devenir le nouveau président culé: «Il faut tout refaire. Si j’ai la chance de gouverner à nouveau, je verrai ce qui peut être utilisé et refait au Barça. Je suis au moral gagnant, je ne veux pas me mettre dans un scénario perdant. Si cela arrive, je l’accepterai, mais je continuerai à être le Barça et à souffrir et à profiter avec l’équipe», A-t-il assuré.

L’ancien président se sent parfaitement préparé à assumer un nouveau mandat: «Nous avons tous notre temps et je pense que c’est encore mon moment, sinon je ne me serais pas présenté. J’ai 58 ans, je peux consacrer quelques années au club, qui seront les meilleures années de ma maturité consolidée. Je me sens bien, fort et j’ai envie de servir le club et de redonner du bonheur aux supporters de Barcelone », a déclaré Joan Laporta.

“Il faut prendre des décisions pour gagner à nouveau la Ligue des champions”

La Ligue des Champions est le sujet en suspens du Barça ces dernières années: «Quand je parle maintenant de motiver les joueurs à gagner à nouveau et bien gagner, c’est pour que la success story du Barça avec les Champions a commencé à mon retour mandat et que nous devons récupérer. Vous devez prendre des décisions pour le gagner à nouveau et passer des nuits comme Rome ou Wembley», A déclaré une Joan Laporta qui n’envisage pas un autre scénario« autre que celui de gagner ».

L’avenir de Leo Messi était également sur la table dans l’interview d’Europa Press. Bien que Laporta soit confiant pour convaincre l’Argentin et le faire continuer, il a assuré que «Si Messi dit non, nous l’accepterons avec esprit sportif». De cette manière, il a assuré que son départ ne contrarierait pas sa tentative de faire du Barça un club gagnant: «Ce ne sera pas un obstacle pour nous de faire un club compétitif et de commencer une nouvelle étape qui nous mènera à la première ligne sportive mondiale».

Enfin, Laporta a évoqué la nouvelle star du Barça, Ansu Fati: «Nous aurions tort si nous qualifions à nouveau Ansu Fati Messi. Parfois, si vous sautez des étapes, vous n’apportez pas une bonne contribution à la carrière d’un footballeur. Ansu Fati a un grand talent naturel, il doit être accompagné et aidé, comme nous l’avons fait avec Leo, Busquets, Pedro ou Sergi Roberto. Mais des éloges excessifs ne sont pas bons », a-t-il conclu.