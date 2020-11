Joan Laporta travaille déjà dur pour préparer ce qui sera sa lettre de motivation lors des prochaines élections du Club de football de Barcelone. L’avocat est l’un des grands candidats pour réorienter le parcours du club parti à la dérive Josep Maria Bartomeu. Être un acteur de l’âge d’or du Barça ne lui suffira pas, il commence donc déjà à contacter les cartes qui représenteront son mandat dans sa phase initiale. Selon RAC1, Laporta pense à Mateu alemany en tant que directeur général du club et en David Alaba comme renfort de luxe pour l’arrière gauche.

Pour accéder à la présidence de la Barcelone, Laporta veut placer Mateu alemany en tant que directeur général après avoir terminé son séjour à Valence il y a un an, après ses désaccords sportifs avec Peter Lim cela a conduit à une situation extrême au club che et s’est terminée par sa démission. Selon la station précitée, les premiers contacts ont déjà été pris pour savoir dans quelle situation il se trouve Alemany et sa prédisposition à un tel poste, de la plus haute importance et qu’il reviendrait à la vitrine après plusieurs relations infructueuses avec d’autres clubs tels que Majorque et le Sportif.

La de Louange C’est une signature ambitieuse par Laporta. Le joueur autrichien ne renouvellera pas son contrat avec lui Bayern Munich, qui se termine en juin 2021, c’est donc à partir de janvier que vous êtes libre de signer avec n’importe quel autre club de manière totalement gratuite. C’est ce truc que tu veux jouer Laporta face aux élections, comme l’une de ses premières promesses électorales de renforcer une position aussi importante dans l’équipe culé, où il Jordi lever du soleil et où il n’y a pas d’harmonie ou de confiance avec Junior de la part de Koeman.

Ce ne sont pas les seules propositions de Laporta dans sa candidature à la présidence de la Barça. En tant que directeur de OKDIARY Eduardo Inda A El Chiringuito, Joan Laporta travaille également à donner un tour sur le banc des Blaugrana s’il finit par gagner les élections et accéder à la présidence. L’avocat tente d’approuver la signature de Jurgen Klopp pour entraîner l’équipe pour la saison prochaine. Un technicien avec beaucoup de capacité qui se distingue non seulement par son titre de Champion League avec le Liverpool mais aussi à cause de la façon dont il a construit des équipes de haut niveau en peu de temps avec le Borussia Dortmund et Anfield. Il convient de noter que Laporta n’a pas encore déclaré officiellement qu’il se présenterait aux élections.