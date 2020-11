Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 24 novembre 2020, p. a10

S’ils battent le champion (Monterrey), alors il n’y a pas de limites pour Puebla, a averti un euphorique Manuel Lapuente, qui a couronné deux fois le Camoteros dans les années 1980. «En ce moment, le Lion l’a vu et a dit ‘ay güey!’ … Je vous recommande de ne pas tomber dans l’orgueil, de vous allonger et de vous entraîner encore plus, avec ferveur! », A souligné le stratège.

Le barreur, vivant à Atlixco, a ajouté: Ici à Puebla, nous sommes tous très heureux. J’ai vraiment apprécié le jeu, j’ai trouvé que le travail de Juan Reynoso était excellent, les joueurs ne se sont jamais baissés, ils ont toujours avancé; cela s’appelle caste et indique que l’équipe peut aller plus loin. J’espère qu’ils continueront avec cette mentalité.

Il a souligné que ce n’était pas une mince affaire d’avoir expulsé Monterrey, «une équipe très bien placée, bien plantée et dirigée de manière formidable par Antonio Mohamed. Ils ont perdu 2-0 et nous étions vraiment pessimistes, même bien avant, car nous savions que le défi allait être très difficile, mais ils l’ont très bien fait, maintenant l’équipe de Puebla a été tirée au sort!

«Je crois qu’en ce moment, bien qu’il ait terminé à la 12e place et qu’il soit entré par barrages, il peut être l’un de ceux destinés au championnat; Cependant, ils ne devraient pas penser comme ça, mais aller jeu par jeu, ne pas laisser entrer la fierté, car alors oui, au revoir. Ils devraient dire «calmez-vous», retrouver une tension et des nerfs normaux et se concentrer sur ce qu’ils ont fait en seconde période contre Rayados – victoire, désir de gagner – mais maintenant dès le début, et avec cela, nous atteignons la finale. C’est la formule. “

Pas de surprises

Il a reconnu que les Panzas verts ont été constants; Ils étaient premiers, ils sont bien dirigés par Ignacio Ambriz, mais si Puebla gagne, ce ne sera plus une surprise. Je veux que la bande avance car ils ont déjà montré qu’ils pouvaient. Nous allons voir.

Le conseil d’administration de Monterrey a été secoué après la défaite inattendue en séries éliminatoires, aux tirs au but après avoir fait match nul 2-2. Ce lundi, le conseil d’administration a tenu une visioconférence avec Duilio Davino, président du club, dans laquelle il a souligné que la continuité de Turco Mohamed à la barre sera analysée.

«Il y a à peine 14 heures, le match s’est terminé et nous allons discuter de la continuité de Tony et l’analyser dans les prochains jours. Ce qui est le mieux pour le club sera décidé. Le semestre en Liga Mx n’était pas ce à quoi nous nous attendions, nous sommes déçus, tristes. Ce n’est pas là que le club mérite d’être, il faut montrer son visage. Nous promettons de nous lever.

La réalité est qu’il n’y a pas de temps précis, mais l’analyse du travail, non seulement du personnel d’entraîneurs, mais de chacun des joueurs, doit être le plus tôt possible et ensuite planifier le prochain tournoi, a-t-il déclaré.

Enfin, Davino a rapporté que l’équipe à rayures rompt les rangs à partir de ce lundi et aura quelques jours de vacances pour reprendre ses activités le 10 décembre.