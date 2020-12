Le classement d’Alonso à lui seul est déjà un exploit en raison de la difficulté de se qualifier pour le test – la Fédération a durci les conditions déjà difficiles – et du désavantage qu’il a eu dans la préparation. Et c’est qu’Alonso ne marche pas sur une piste couverte depuis février dernier. Alors que la majorité des coureurs de toute l’Espagne ont pu se préparer sur la piste, Alonso a dû improviser en raison des restrictions dues à la pandémie dans les Asturies. La Principauté n’a pas permis la pratique du sport en salle à cause du covid et au club Avilesino ils ont choisi d’improviser.

Ferrera Park est devenu le terrain d’entraînement. Cinq jours par semaine. De 16 h 00 à 17 h 30 «Un jour, nous sommes également allés à la plage. Ce n’est pas la même chose que s’entraîner sur piste et ça peut faire mal, mais l’important est de ne pas perdre de rythme. Ce sont toutes des expériences et c’est une de plus que j’ai vécue », explique Alonso, qui s’engage à voir le côté positif du changement d’habitat. “Pour rouler et faire des kilomètres, je préfère courir à l’extérieur.” Alonso mène une carrière fulgurante, bien qu’il n’ait été dans l’athlétisme que récemment. Seulement trois ans. «Un jour de course m’est venu à l’esprit et depuis, je n’ai pas arrêté.

Maintenant, cela fait partie de mon quotidien et je ne peux pas imaginer vivre sans courir. S’inscrire à l’athlétisme a été l’une des meilleures décisions de ma vie », explique Avilesina, qui est en quatrième année d’ESO à Menéndez Pidal et qui, à la fin, envisage d’étudier un double diplôme en droit et administration des affaires. Même si elle n’exclut pas de pouvoir devenir une grande athlète professionnelle: “J’espère avoir l’opportunité.”

Et par conditions ce ne sera pas, pense l’entraîneur de l’avilesina, Jaime Fernández. «Elle respecte, travaille dur, est très sérieuse et a tout pour réussir», souligne-t-il. Demain, Alonso jouera la demi-finale demain à 13h00. Si cela arrivait, la finale se déroulerait dimanche. Le reste des représentants asturiens dans le championnat sont les suivants: Achraf Hadi, de Lugones Athletics; et les athlètes de Gijón Atletismo Simón Morala, Enol Andres, Irene Rivero et Andrea Arjona.