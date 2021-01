L’arbitre de chaise brésilien Carlos Bernardes, bien connu dans le circuit ATP, a été admis après avoir subi une crise cardiaque alors qu’il était mis en quarantaine à Melbourne, avant le Open d’Australie. L’arbitre évolue de manière favorable, selon différents médias au Brésil.

Comme si la polémique autour de la open d’Australie en raison des conditions dans lesquelles de nombreux joueurs sont mis en quarantaine à Melbourne, d’autres nouvelles viennent du sol australien. L’arbitre Carlos Bernardes, l’un des plus connus du circuit ATP, a subi une crise cardiaque et a été hospitalisé.

L’arbitre de chaise a passé la quarantaine correspondante à Melbourne, comme le reste de ceux impliqués dans le open d’Australie -du 8 au 21 février-, quand il a commencé à se sentir mal. Bernardes a apparemment souffert d’une crise cardiaque pour laquelle il a été transporté d’urgence à l’hôpital en ambulance, mais heureusement tout aurait été une frayeur et il se rétablit favorablement. En fait, on s’attend à ce qu’il puisse être libéré ce samedi.

Bernardes, est avec Mohamed Layanni ou Carlos Ramos, l’un des présidents les plus fréquents du circuit ATP. Le Brésilien supervise les matchs de l’ATP depuis 1990 et sa longue fiche de service comprend des matchs comme les finales de l’US Open 2006 et 2008 ou la finale de Wimbledon 2011.

“ Célèbre ” pour son tir à la corde avec Nadal

L’arbitre de chaise brésilien a joué aux côtés de Rafael Nadal certains épisodes de la piste dont les fans se souviendront certainement. L’Espagnol a eu ses avantages et ses inconvénients avec Bernardes, il est même allé jusqu’à dire à une occasion qu’il ne voulait plus qu’il arbitre.

Parmi ces désaccords avec Bernardes, l’un d’eux date de 2010 en Masters Cup. Nadal faisait face Tomas Berdych et pendant le match, Nadal a vu une balle du Tchèque à l’extérieur et a pointé son doigt dessus. Bernardes a également appelé, mais Berdych a appelé l’oeil de faucon, qui a déterminé que le ballon avait effleuré la ligne. L’arbitre de chaise, au lieu de répéter le point puisqu’il avait également appelé le retrait, lui a donné le point directement, ce qui a mis Nadal en colère.

Des années plus tard, en 2015, il y avait à nouveau une controverse entre les deux. «Comment voulez-vous que je serve avec ma main (gauche) comme ça? Est-ce ma faute si je transpire beaucoup? Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Et je le pense très sérieusement. Je vais vous demander de ne plus jamais m’arbitrer. Je n’ai rien contre toi, mais je ne peux plus avec toi. Vous êtes le juge de tout le circuit qui me met le plus de pression avec ces choses », a déclaré Nadal à Bernardes, qui se mettait à nouveau en colère aux Baléares.