Personne ne pouvait croire en regardant la rediffusion. Et quand on dit personne, ce n’est personne. Hernandez Hernandez, membre de ce Barça-Valence, avait sifflé peine et expulsion à José Luis Gayà en comprenant que le capitaine poussait Antoine Griezmann dans la zone juste avant que le Français ne termine seulement avant Jaume. C’est ce qu’a vu l’arbitre canarien, qui n’a pas hésité un instant à signaler la peine maximale et à expulser l’international espagnol avec un rouge direct.

Hernández Hernández a une histoire, il est un récidiviste dans ces histoires. Son CV a déjà laissé bon nombre d’actions controversées dont, curieusement, il a toujours bénéficié, du Football Club Barcelona. Je ne sais pas quelle tresse canarienne avec l’équipe culé qui, toujours plongée dans la polémique, a tendance à faire vivre une vie supplémentaire aux Blaugrana.

La de Gayà Il a fini par le rectifier. Le match s’est arrêté et le VAR travaillé. De la salle, ils ont vu que quelque chose n’allait pas, ils ne savaient pas très bien comment leur homologue avait appelé et lui ont dit d’aller à l’écran pour revoir l’action, en le répétant plusieurs fois jusqu’à ce qu’il trouve le discours parfait pour se convaincre, au moins pour lui-même. , de ce qui sifflait.

Hernandez Hernandez J’ai revu le jeu et retiré le carton rouge qu’il avait initialement montré pour montrer le jaune, alors il a continué à apprécier cela Gayà il avait commis la peine maximale. Le ridicule de tout cela est ce que l’arbitre a dit au capitaine de Valence pour justifier la couleur de la carte et la pénalité.

GayàDans des déclarations à Movistar, il a parlé en termes très clairs de ce que l’arbitre lui avait expliqué après avoir revu l’action avec le VAR. Je vais essayer de l’expliquer. Leo conduit, il le met en moi pour Griezmann, dans une action où je suis peut-être mal décrit. Mais je touche le ballon avec mon orteil et ilJe peux me brosser le pied, mais je ne le pousse pas», Dit sincèrement le gaucher et ajoute:«L’arbitre ne voit pas de pénalité pour contact ci-dessous mais parce qu’il pense que je le pousse. C’est ce que ça me dit. Puis il va au moniteur et dit que ce n’est pas pousser mais c’est un contact et c’est pourquoi ce n’est pas rouge, c’est jaune. Je ne sais pas si cela a été compris. L’arbitre donne un penalty et m’expulse car il pense que je l’ai poussé. Je ne trouve pas beaucoup de sens à ce qu’il m’a expliqué, Il dit que c’est une pénalité parce que je le pousse, et puis, quand il le voit, il donne une pénalité pour le contact en dessous et c’est pourquoi il n’est pas rouge.

Récidiviste

Pas le même Hernandez Hernandez a pu expliquer avec une certaine logique à Gayà la raison du penalty et du jaune, ce qu’il a vu en premier et ce qu’il a interprété plus tard. Mais c’est que l’arbitre a déjà été impliqué dans des controverses de cette nature auparavant.

Tout le monde se souvient du match embarrassant qu’Hernández Hernández a sifflé au Camp Nou dans un Barcelone-Elche le 16/17. Dans ce match, l’arbitre canarien est venu siffler deux pénalités totalement inexistantes aux Catalans. A cette époque, le VAR mais il avait été curieux d’entendre les explications de la tresse dans ces actes. Cette nuit-là, il a sifflé des pénalités Jordi Alba et Neymar. Le premier, dans un geste de maladresse, termina le sol et non le ballon et se vautra dans la douleur. L’arbitre a sifflé un penalty. Avec le Brésilien, c’était pire: il s’est jeté dans une piscine claire, a expulsé Capa et a donné un autre coup de pouce aux Catalans.

Vous n’allez pas non plus découvrir maintenant à quel point Hernandez Hernandez est mauvais pic.twitter.com/dzxqtbA72o – iker (@joselunazi__) 19 décembre 2020

En mai 2018, dans une Classique au Camp Nou, Hernandez Hernandez deviendrait le 12e joueur de la Barcelone. Il Réel Madrid il s’est beaucoup plaint ce soir-là dans un match qui se terminerait par un match nul (2-2) mais seulement après deux décisions controversées par la tresse. Il a d’abord accordé le but de Leo Messi, celui de 2-1, monter au tableau de bord malgré la gifle que Luis a donnée Suarez à Varane dans l’action avant le but. L’arbitre ne voulait pas non plus voir un livre de pénalités Jordi Alba sur Marcelo, cela jusqu’à ce que le propre culé se retourne de ne pas être sanctionné. Le canari est plus qu’un récidiviste.