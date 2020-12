Dans le dernier match de cette année 2020, où même le football ne pouvait pas être expliqué sans avoir à se référer au foutu coronavirus (Les fans ont-ils déjà oublié ce que c’est que de s’embrasser après un but?), Le Real Sporting, sixième du tableau, a reçu un Leganés qui est arrivé à la limite de Piles, quatrième, et un seul point de David Gallego. La victoire de l’une ou l’autre équipe leur permettrait de rêver du jackpot de cette deuxième division, même si l’Espanyol et Majorque semblent avoir mis la terre au milieu.

Avec la perte de Manu, David Gallego a choisi de remplacer la perle de Mareo par une autre équipe de jeunes: Gaspar Campos. Dans le reste des positions, il a gardé les joueurs les plus prévisibles, compte tenu du rétablissement in extremis de Babin.

Il a mieux inscrit Leganés dans le match, réussissant dans les dix premières minutes à mettre le Sporting dans son domaine. Les rojiblancos pouvaient difficilement s’approcher du but de Pichu Cuéllar. Le grand gardien d’Estrémadure est revenu comme ça dans ce qui était sa maison. Ce n’était pas le cas d’un autre ex, Michael Santos, absent pour blessure. De grands souvenirs sans aucun doute ceux que les deux joueurs garderont de leur passage à Gijón, notamment dans le cas du gardien de but.

Sportif malgré la prédisposition de Madrid à monter, est resté bien planté sur l’impressionnante pelouse d’El Molinón, laisser passer les minutes en attendant de trouver leur moment.

Et ça pourrait être dans la 17e minute, quand Gaspi Campo, de l’extérieur de la zone, a tiré avec toute l’intention du monde, ne trouvant pas de porte pour quelques centimètres seulement, devant le regard d’un Pichu transformé en statue et plaçant tout dans ses bons yeux, voyant comment la boule effleurait le carré gauche de son cadre.

Le jeu a atteint la première demi-heure de jeu, offrant un spectacle très discret, sans chances claires, à l’exception du tir susmentionné de Gaspar, avec plus de possession par Lega mais avec un Sporting qui, à chaque minute qui passait, donnait le sentiment de pouvoir déplaire aux Madrilènes dans l’une de leurs approches, très peu, mais avec une grande intention dans chacun d’eux. La sensation était celle du jeu classique de la deuxième division, où chaque équipe attend l’erreur de l’adversaire, même s’il y en a un qui prend l’initiative, mais seulement en apparence. Avec trois virages pour les pepineros, sans aucun du Sporting, les tirs au but sont restés les mêmes: zéro.