Ronald Koeman est apparu après le match pour analyser la défaite de son équipe en finale du Supercoupe d’Espagne avant le Atheltic Club de Bilbao. L’entraîneur néerlandais a été très marqué après avoir chuté aux hommes de Marcelino dans le temps supplémentaire, qui a pris les couleurs sur coups de pied arrêtés. Cependant, l’entraîneur du Barça n’avait aucun scrupule à se plaindre de l’arbitrage. Quand ils l’ont interrogé sur l’arbitre, il a répondu: «Je ferais mieux de ne pas parler. Ce serait répéter des choses et je n’aime pas ça. Je ne vais pas commenter.

Ce n’est pas un pas en arrière. Un titre est pratique pour montrer que vous êtes sur la bonne voie. Nous montrerons qu’il en est ainsi, bientôt. Nous avons tout fait pour gagner, nous étions tous les deux très fatigués. Pour de nombreux joueurs, ce sera une bonne expérience d’avoir disputé cette finale. Je ne suis pas en colère, l’équipe a été bonne. Nous étions en avance deux fois, nous nous sommes mis presque à la mi-temps et un autre à la fin. Vous devez mieux défendre », a-t-il déclaré à propos de la défaite.

Concernant les performances de Leo Messi et son rouge Ronald Koeman a tenté d’excuser son étoile pour avoir attaqué un adversaire: «Après tant d’années, il sait quand il doit jouer et quand pas. Il a décidé de jouer, rien de plus. C’était bien. Je comprends ce qui s’est passé. Je ne sais pas combien de fautes il a commises. Le joueur essaie de dribbler et ne peut pas. Si je vous excuse? Je dois voir la pièce.

Il Athlétique fait beaucoup de mal à Barça avec les fautes latérales, en fait c’est ainsi que le deuxième but des lions est arrivé mais Koeman Il assure que «c’est la qualité de l’adversaire à cause de la façon dont il prend les fautes et des joueurs qu’ils ont. Vous nous passez souvent, nous n’avons pas de grands joueurs. Dans son deuxième but, je pense que nous n’avons pas bien ajusté la ligne et les marques. Il semble que le ballon ne va pas très haut, je dois bien le voir ».

Déjà désespéré Barça Il a essayé de mettre des centres dans la zone pour chercher un match nul et forcer des pénalités, mais a échoué dans sa tentative: «Nous avons dû essayer de dessiner, nous avons essayé de toutes les manières, avec des changements, avec des variations. Cela ne pouvait pas être “.