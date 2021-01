Il Leeds United de Marcelo Bielsa est revenu en Premier League, Et l’ardent journaliste qui a captivé l’entraîneur argentin et tout le football anglais travaille au club depuis quelques années. Son nom est Emma Louise Jones, un présentateur qui n’a jamais été un fanatique de football mais qui triomphe désormais dans le monde du beau jeu devant les caméras et les microphones, aussi bien à Leeds que sur «BBC Radio 5 Live».

Sa beauté éblouit toute l’Angleterre et depuis 2017, on peut le voir sur petit écran et sur les réseaux sociaux interviewer les joueurs de Bielsa avant et après les matches. Telle est la rage qui pousse parfois certains utilisateurs du réseau à se déconnecter. Elle l’a révélé elle-même dans les dernières heures, quand un homme lui a envoyé une photo intime de son pénis sur Twitter sans qu’elle ne lui demande quoi que ce soit, évidemment.

J’ai réussi à obtenir 3 heures de verrouillage avant de recevoir une photo non sollicitée d’un pénis sur les réseaux sociaux. Ça va être 6 longues semaines … – Emma Louise Jones (@eljonesuk) 4 janvier 2021

Emma Louise Jones, sur des photos de Twitter.

«Après trois heures de confinement J’ai reçu une photo non sollicitée d’un pénis via les réseaux sociaux. Ça va être six longues semaines… », dit Emma Louise Jones faisant référence au nouveau confinement strict décrété en Angleterre en raison de l’expansion inquiétante du coronavirus. La journaliste a voulu signaler ce comportement malheureux sur Twitter et a reçu d’innombrables soutiens et messages d’encouragement face à quelque chose qui n’est pas confortable pour elle.

Une Emma Louise qui ravit régulièrement ses followers avec des poses suggestives et provocantes, dont beaucoup dans les stades de football profitent de leurs heures d’inactivité pendant le travail. S’adressant au magazine Ourtown, Emma a reconnu il y a quelques semaines: “Je n’ai jamais été fan de football, mais depuis que je travaille à Leeds, je suis devenu un!” Et ce n’est pas la première fois que le journaliste est impliqué dans quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec cette photo. En 2016, elle a découvert que les utilisateurs des réseaux sociaux avaient utilisé ses photos de faire de faux comptes sur l’application de rencontres Tinder, ce qu’il a également dénoncé.