Le coronavirus ne comprend pas les hommages ou les reconnaissances. L’Argentine est choquée par la triste mort de Diego Armando Maradona, le meilleur footballeur de tous les temps pour un pays qui le considère comme un Dieu. Plus précisément, à Buenos Aires, personne ne voulait rester sans dire au revoir à Pelusa, d’où les foules immenses qui ont été vues et que Ils craignent une épidémie de Covid-19 dans les prochains jours. Et c’est que la précaution sanitaire a brillé par son absence dans les rues de la capitale argentine.

Des milliers et des milliers de personnes se sont rassemblées dès les premières heures du mercredi au jeudi dans les environs de la Maison d’Or pour dire au revoir à Maradona, Il y a des incidents avec la police, des combats, des avalanches, des poussées et il y a eu plusieurs blessés selon la presse argentine. Et tout cela au milieu d’une pandémie qui ne comprend pas la douleur ni les hommages et que il pourrait frapper durement la province de Buenos Aires dans les semaines à venir.

Et c’est que la mort de Diego Maradona C’était bien au-dessus de la situation sanitaire des Argentins. Depuis que la nouvelle de la mort a éclaté en début d’après-midi de mercredi dernier, les fans du “ 10 ” sont descendus dans la rue pour honorer le meilleur joueur de tous les temps qui a fini par être voilé dans le Maison rose, siège du gouvernement en Argentine. À partir de 6 heures du matin, heure locale, les adeptes se sont alignés pour adorer le cercueil de Maradona et les lignes faisaient des kilomètres de long sans aucune sorte de distance sociale.

Pendant les premières heures, la situation était dans son propre calme dans l’incertitude, mais avec le temps, la situation s’est compliquée. À la demande expresse de la famille, la veillée devait se terminer à 16 heures et lorsque les rangs ont été fermés, les protestations des supporters contre la police ont commencé. Cela a entraîné son ouverture pendant trois heures de plus, mais l’assaut contre la Casa Rosada a conduit à une fermeture définitive dans laquelle le cercueil a même dû être conservé pour des raisons de sécurité. À ce moment-là, des centaines de milliers de personnes étaient entassées aux portes du siège du gouvernement. Enfin, le cortège funèbre pourrait se dérouler sans problème et Maradona repose déjà en paix au cimetière de Bella Vista. Le Covid a gagné.

Les données sont inquiétantes

Il vous suffit de voir des photos et des vidéos de ces foules massives pour voir que beaucoup de gens présenter ou porter des masques, en plus des câlins, bisous, cris, bagarres & # 8230; Pour tout cela, on craint une expansion jamais vue auparavant du coronavirus en Argentine malgré les restrictions, qui dans les dernières heures n’ont pas été respectées en raison de la mort de Maradona.

Et les données n’invitent pas à l’optimisme, loin de là. L’Argentine a enregistré mercredi dernier 8593 nouveaux cas de coronavirus SRAS-CoV-2 (jour de la mort de Maradona), avec lequel le nombre total d’infections a atteint 1 390 388, tandis que les morts s’élevaient à 37 714, après que 283 décès ont été confirmés au cours des dernières 24 heures. Selon le rapport quotidien rendu public par le ministère argentin de la Santé, la province de Buenos Aires reste le district avec le plus de cas confirmés à ce jour (610 159, dont 2 262 ont été notifiés ce mercredi).

Le pourcentage d’occupation des lits de soins intensifs pour tous les types de pathologies est de 57,6% à l’échelle nationale, mais de 59,1% si l’on ne tient compte que de Buenos Aires et de sa périphérie peuplée. Le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé le 6 novembre la continuité, en principe jusqu’au lendemain 29, des mesures sanitaires adoptées depuis le 20 mars pour faire face à la pandémie, bien qu’en voyant les images de ce qui s’est passé à Buenos Aires après la mort de Maradona, une nouvelle flambée d’infections est attendue.