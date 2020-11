L’Argentine pleure la mort de Diego Armando Maradona, décédé ce mercredi 25 novembre des suites d’une insuffisance respiratoire à son domicile situé dans la ville argentine de Tigre. Quelques minutes après la confirmation de la nouvelle, Alberto Fernández, président de la Nation, a décrété trois jours de deuil national dans le pays qui ont vu la naissance et la mort du meilleur footballeur jamais vu sur un terrain de football.

«Je travaillais avec (Santiago) Cafiero (chef d’état-major) quand ils me l’ont dit. Je ne peux pas le croire. Je suis désolé. C’est la pire nouvelle qu’un fan d’Argentinos Jrs puisse recevoir. Nous aimons ça. Nous essayons de parler à la famille. Nous verrons. Beaucoup de tristesse », a déclaré Alberto Fernández à Clarín, le médium qui a anticipé la mort de Diego Armando Maradona à 17h00 (heure espagnole) le mercredi 25 novembre, qui sera une date dont tout le peuple argentin se souviendra… et les fans de football.

Le décret présidentiel annonçant les trois jours de deuil national sera publié au Journal officiel et laissera place aux hommages et longs hommages qui seront rendus dans tout le pays à celui qui fut le plus grand footballeur de tous les temps. Deux semaines après avoir été opéré d’un caillot dans la tête, Diego Armando Maradona Il est décédé ce mercredi à son domicile de la ville de Tigre. L’Argentine pleure son génie du football mondial.

Il est devenu Dieu au Mexique

Dans la carrière de footballeur de Diego Armando Maradona il y a un avant et un après: la Coupe du monde au Mexique 86. Avant d’entrer en territoire mexicain, le «10» était considéré comme le meilleur joueur du monde et un footballeur charismatique en Argentine, mais ce qui s’est passé lors de ce championnat du monde l’a élevé à la catégorie de Dieu pour toute l’éternité. À cause du contexte après la guerre des Malouines et à cause de tout ce qu’il a fait sur le terrain. Sa performance était une épopée digne du meilleur héros et c’est pourquoi il est encore vénéré aujourd’hui. C’est pourquoi les églises maradoniennes le pleurent aujourd’hui.

Lors de la Coupe du monde au Mexique 86, la performance de Maradona Il a été exceptionnel du début à la fin mais son exploit se situe dans un match et un après-midi: le 22 juin 1986 contre l’Angleterre au stade Azteca de Mexico. Ce jour-là, le ’10’ a marqué un but de sa main qui ne devait pas remonter au tableau de bord et le plus important et dont on se souviendra pour l’éternité: le but mythique maradonien dans lequel il a saisi le ballon au centre du terrain et a fini par placer le balle au fond du filet après un slalom qui est l’histoire non seulement du football … mais de n’importe quel sport.

Dans cette pièce légendaire Diego Armando Maradona Il a dribblé cinq joueurs anglais: Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, deux fois, Terry Fenwick et le gardien Peter Shilton.

Et le mythique Víctor Hugo Morales l’a raconté comme ceci: «Il va le jouer pour Diego, là Maradona l’a, deux le marquent, Maradona marche sur le ballon, le génie du football mondial commence à droite, quitte la ligne et va jouer à Burruchaga … Toujours Maradona! Génie! Génie! Génie! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… Je veux pleurer! Bon Dieu, vive le football! Golaaazooo! Diegoooool! Maradona! C’est pleurer, pardonnez-moi … Maradona, dans une course mémorable, dans le jeu de tous les temps … Cerf-volant cosmique … De quelle planète êtes-vous venu pour laisser tant d’anglais sur la route, pour que le pays soit un poing fermé hurlant pour l’Argentine? Argentine 2 – Angleterre 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Dieu merci, pour le football, pour Maradona, pour ces larmes, pour cette Argentine 2 – Angleterre 0 ».

Un récit historique d’un objectif légendaire qui a élevé le rang de Dieu au rang de Diego Armando Maradona décédé dans l’après-midi du mercredi 25 novembre des suites d’une insuffisance respiratoire deux semaines après avoir été opéré d’un caillot à la tête. Argentine il crie à son Dieu et décrète donc trois jours de deuil national.