Vendredi 13 novembre 2020, p. a11

Buenos Aires., L’Argentine n’a pas pu gagner à domicile sur le court de Boca Juniors et a fait match nul 1-1 contre le Paraguay, à la troisième date du match nul sud-américain pour la Coupe du monde 2022 du Qatar.

Lionel Messi, six fois Ballon d’Or, a marqué le but qui aurait été le triomphe, à la 57e minute, lorsqu’il a été activé par Giovani Lo Celso il a tiré avec la gauche du centre et le ballon est tombé bas dans le but près du poteau gauche. Mais le but a été refusé deux minutes plus tard, alors que le match et la revue de l’arbitrage vidéo progressaient.

Le capitaine argentin, qui était toujours la cible principale de la marque paraguayenne, a également raté un coup franc à la 71e minute et un autre en fin de match (90 + 2).

Le Paraguay a ouvert le compte à 21 minutes avec un penalty qu’Ángel Romero a converti, après une faute de Lucas Martínez Quarta sur Miguel Almirón, qui à son tour a été expulsé en temps de compensation.

Nicolás González, qui a insisté tout au long du match, était en charge du match nul avant la pause, à 41 ans, avec une tête de très près de l’équipe de gauche, également assistée par Lo Celso.

L’équipe de l’Albiceleste emmenée par Lionel Scaloni a atteint sept points, après une performance prometteuse contre la Bolivie (2-1). Le Paraguay a atteint cinq unités.

Avec un penalty à l’agonie, l’Équateur a sauvé un match compliqué et a battu la Bolivie 3-2 dans l’Altitude Classic, disputé dans les 3650 mètres de La Paz, qui a ajouté sa troisième défaite dans le match nul et a été s’est éloigné de la possibilité d’aspirer à un billet pour le Qatar.

L’Équateur, qui joue bien en altitude et a été inspiré par une victoire contre l’Uruguay, est arrivé en tant que favori à La Paz, mais a pardonné au moins quatre fois.

Pour l’Équateur, Beder Caicedo a marqué, à 46 minutes, Ángel Mena (55) et Carlos Gruezo (88, pénalité). Les buts de la Bolivie ont été marqués par Juan Carlos Arce (37) et Marcelo Martins (60).

Le deuxième revers de la Bolivie en tant que local s’est ajouté à l’embarras après l’arrestation – annoncée par les médias locaux – du président provisoire de la Fédération bolivienne de football, Marco Rodríguez, en plein parti, en raison d’un différend sur la direction du corps qui a perdu son titulaire César Salinas, décédé du Covid-19 en juillet dernier.

Le capitaine bolivien Marcelo Martins a regretté le résultat et l’épisode honteux. Tant qu’il n’y aura pas de football en Bolivie, nous continuerons ainsi. Il est prévisible ce qui se passe en raison des problèmes de la direction. Tout nous affecte, a-t-il commenté.

De la main de l’Argentin Gustavo Alfaro, l’Équateur a déjà six points et a donné des signes de pouvoir se battre pour un billet pour la Coupe du monde.