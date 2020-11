La mort de Diego Armando Maradona, a eu lieu ce mercredi à 60 ans, impacté en Argentine et dans le monde et orphelins les millions de personnes qui admiraient la carrière sportive de la considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de football de la planète.

Le président argentin, Alberto Fernández, a déclaré trois jours de deuil en mémoire de quelqu’un qui était déjà une légende dans la vie et maintenant, avec sa mort, il ravive les souvenirs de gloire qu’il a écrits avec ses bottes dans la grande histoire du sport argentin.

Mercredi à midi, dans une Argentine en proie à la crise économique et à la pandémie, la nouvelle de la mort de Maradona a secoué les médias et les réseaux sociaux comme un tremblement de terre.

«Maradona est morte. Comme un tsunami, le propriétaire a fait le tour du monde en quelques minutes, un monde qui, même aujourd’hui, plus de trois décennies après son apogée en tant qu’athlète, continue de le reconnaître, presque sans exception, comme le plus grand footballeur de tous les temps.

Même le brésilien Pelé, presque le seul à contester ce titre avec Maradona, le reconnaît comme une “légende” mondiale et a exprimé son souhait qu’un jour, ils puissent jouer ensemble “au ciel”.

Aussi Messi, le meilleur footballeur en activité, a exprimé sa tristesse face à la mort de Maradona: “Il nous quitte mais il ne part pas, car Diego est éternel.”

Les réactions des footballeurs et des clubs du monde entier se sont accompagnées de celles de grandes stars d’autres sports, ainsi que de personnalités du divertissement et de la politique en mémoire d’une «icône» de la culture populaire argentine qui a transcendé, de loin, les sports simplement.

“Vous nous avez emmenés au sommet du monde. Vous nous avez rendus extrêmement heureux. Vous étiez le plus grand de tous. Merci d’avoir existé, Diego. Vous allez nous manquer toute votre vie”, a écrit le président Alberto Fernández, qui a également publié une photo sur celui que l’on voit étreindre Maradona, dont la carrière professionnelle a débuté à Argentinos Juniors, le “love club” du chef de l’Etat.

Maradona, championne du monde avec l’Argentine au Mexique 1986, est décédée ce mercredi, à 60 ans, dans une maison dans une urbanisation privée à la périphérie nord de Buenos Aires.

La personne qui travaillait comme entraîneur pour Gimnasia y Esgrima La Plata avait emménagé dans cette maison le 11 après avoir reçu une décharge médicale après plusieurs jours d’admission dans deux centres de santé, d’abord en raison d’anémie, de déshydratation et de “mauvaise humeur »et ensuite pour un hématome sous-dural pour lequel il a été opéré.

Maradona avait également souffert ces dernières semaines de «quelques épisodes de confusion» que les médecins associaient à «une image de sevrage».

L’ancien athlète était pendant de nombreuses années sous traitement pour toxicomanieMême à Cuba, où il s’est lié d’amitié avec Fidel Castro, décédé, par hasard, un jour comme aujourd’hui, il y a exactement quatre ans.

“Diego est mort”, a déclaré à . Sebastián Sanchi, chef de presse de “Pelusa”.

Les médias locaux ont attribué la mort à un arrêt cardiaque et ont rapporté que Maradona avait reçu une assistance médicale d’urgence à son domicile, où s’est rendu John Broyad, le procureur général de la ville de Buenos Aires à San Isidro.

Le procureur général a déclaré lors d’une conférence de presse que la mort de Maradona “n’a que des caractéristiques naturelles“et que dans son corps, qui avait déjà été transféré à une morgue pour être soumis à une autopsie,” aucun signe de criminalité ou de “violence” n’a été observé.

L’Argentine se prépare à au revoir

Alors que l’Argentine tente de sortir de la consternation, les adeptes de la star décédée se sont rassemblés mercredi après-midi au pied de l’emblématique Obélisque de la capitale pour y rendre hommage à leur idole.

Ils l’ont également fait aux portes de divers stades de football, tels que le court Argentinos Juniors, dans le quartier de Buenos Aires de La Paternal, ou à La Bombonera, le stade Boca Juniors, un club où jouait Maradona et dont il était fan.

Pendant ce temps, Alberto Fernández a annoncé que le réveil aura lieu à partir de jeudi à la Casa Rosada, siège de l’exécutif.

Même le pape François s’est souvenu «avec affection» et «dans la prière» de son compatriote, selon le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Et il n’y a pas d’Argentin qui ce mercredi ne se souvienne pas des exploits de ‘El 10’ et ne rate pas une larme rappelant le but mythique des Anglais au Mexique 86, ce “cerf-volant cosmique” que ce mercredi il est retourné dans l’éternité.

Autres réactions

Les réactions à la mort de Maradona se sont succédées dans le monde mercredi.

La réaction d’Edson Arantes do Nascimento, Pelé, était pleine de nostalgie et de tristesse en déclarant qu ‘”un jour, il espère pouvoir jouer au football au paradis avec son” ami “Diego Armando Maradona”. “Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende”, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux et a terminé en disant: “Il y a encore beaucoup à dire, mais pour l’instant, que Dieu donne de la force à ses proches. Un jour j’espère que nous pouvons jouer avec le ballon ensemble dans le ciel. ”

Également, Lionel Messi a décrit ce mercredi comme “une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football”, dans une image partagée sur Instagram, dans laquelle ils peuvent être vus ensemble. “Il nous quitte mais il ne part pas, car Diego est éternel. Je garde tous les beaux moments vécus avec lui et je voulais en profiter pour adresser mes condoléances à toute sa famille et ses amis. RIP (Repos en paix)”, a déclaré l’Argentin .

Portugais L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo a qualifié Maradona de “magicien sans égal”. “Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un éternel génie. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien sans égal”, a déclaré l’ancien attaquant du Real Madrid sur ses réseaux sociaux.