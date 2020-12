Harden a demandé à être échangé à l’époque, suite à une mauvaise performance de l’équipe | Vaughn Ridley / .

L’échange de Russell Westbrook et John Wall est une tentative à haut risque et à haute récompense des Rockets et des Wizards de garder leurs véritables stars de la franchise, James Harden et Bradley Beal, à long terme. Nouveau sur @ringer: https://t.co/jSu34O7J29

– Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) 3 décembre 2020