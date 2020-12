Via Las Estrellas LIVE Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Callum Smith EN DIRECT Ils s’affrontent pour le combat qui déterminera qui est le propriétaire du titre mondial de super poids moyen de la World Boxing Association et du Ring Magazine que possède les Britanniques. Connaître les horaires, les canaux et tout ce qui concerne le combat. Suivez minute par minute.

Depor.com vous offrira le plus complet minute par minute de tous VIVRE et EN DIRECT avec tous les incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du combat entre Álvarez et Smith.

Canelo c. Smith: horaires et chaînes

Pérou: 20h00 / ESPNMexique: 19h00 / TV Azteca, TUDN et SpaceLa Colombie: 20h00 / ESPNChili: 22h00 / ESPNArgentine: 22h00 / ESPNUruguay: 22h00 / ESPNEquateur: 20h00 / ESPNBolivie: 21h00 / ESPNParaguay: 22h00 / ESPNVenezuela: 21h00 / ESPNÉtats Unis: 20h00 (HAE) / 17h00 (PDT) / DAZNEspagne: 14h00 (dimanche 20 décembre / DAZN La différence de taille abyssale entre ‘Canelo’ Álvarez et Callum Smith lors de leur premier face-à-face. (Vidéo: Twitter)

La stature du Britannique (1,91 mètre) s’impose avant la taille du Guadalajara (1,75 mètre), d’autant plus qu’au moment du combat la portée du bras jouera un rôle important. Pour ‘Canelo’, ce sera la plus grande différence de taille qu’il a avec un rival (16 centimètres), le précédent était contre Kovalev, qui mesurait 1,83 mètre.

«Oui, Smith a évidemment cet avantage, mais je suis un boxeur expérimenté donc je m’en fiche. J’ai combattu des personnes plus grandes, des personnes plus petites, donc je m’en fiche », a-t-il commenté.Canelo».

Il est prévu que Forgeron combattez à longue distance, en utilisant votre avantage de portée pour éliminer Alvarez.

La question est de savoir si Forgeron Il pourra garder Alvarez à distance à mesure que les niveaux d’énergie chuteront dans les derniers tours.

Canelo Álvarez avec son entraîneur et entraîneur Eddy Reynoso. (Instagram)

«Un combattant aussi bon que ‘Canelo‘ AlvarezDe toute évidence, il ne me laissera pas frapper, bouger et m’éloigner », a déclaré Smith. “Le combat ne sera pas aussi simple.”

Le match offre également à Smith une chance de venger la défaite de son frère aîné Liam contre Alvarez en 2016.

Callum était à côté de son frère pour voir ce KO que le Mexicain a donné à Arlington, au Texas.

“Ce serait bien de se venger, mais ce combat sera de toute façon énorme”, a confirmé Smith. «C’était difficile à accepter à l’époque, c’était la première défaite de Liam. Je pense que Liam savait qu’il avait perdu contre un très bon combattant. Mon frère a réussi la nuit, mais “Canelo“C’était énorme ce jour-là.”

“Canelo»Álvarez, qui affrontera désormais le peso classé numéro un, est le quatrième Mexicain à être champion dans quatre catégories différentes.

«C’est évidemment un risque et j’aime ça. Nous voulons faire campagne à 168 livres et quoi de plus que de se battre avec les meilleurs. Nous continuons à le faire et à prendre les meilleurs combats “, a-t-il souligné”Canelo».

La hauteur et la portée favorisent clairement Callum Smith par rapport à Canelo Alvarez. (Photo: DAZN)

