La Assemblée générale de la Fédération royale espagnole de football A approuvé ce lundi ses comptes de l’année dernière et le nouveau budget pour 2021, dans lequel il prévoit des revenus de plus de 357 millions d’euros.

“Déjà Nous avons appris qu’il y a des problèmes imprévisibles et pour cette raison, nous demandons le plus grand engagement à vous tous qui faites partie de la grande famille du football. Le football s’est rétabli dans des moments difficiles, nous sommes toujours sortis en tête et cela ne va pas être l’exception », a transmis le président de la RFEF, Luis Rubiales, dans son discours d’ouverture.

Lors de l’Assemblée, qui s’est tenue en ligne en raison de la pandémie, le président a également souligné que «l’approbation d’un calendrier dans lequel il y a des failles pour récupérer les parties suspendues a été un succès“Et a noté que” le football peut être un exemple. ” «Ensemble, nous devons donner une leçon de comportement et de civilité à la société», at-il transmis en pleine pandémie.

Tous les points à l’ordre du jour ont été approuvés à une large majorité. Parmi ceux approuvés figuraient le bilan, le compte de résultat et règlement du budget au 31 décembre 2019, avec un résultat positif de 592030,11 euros, ainsi que le budget de l’exercice 2021, qui comprend un volume équilibré de produits et de charges s’élevant à 357 389 890 euros.

Dans le domaine sportif, l’Assemblée a ratifié les calendriers des concours, et sur le plan juridique, il a approuvé la modification des statuts de la Fédération pour introduire parmi les pouvoirs du Conseil d’administration celui d’approuver les politiques et protocoles de fonctionnement interne de la RFEF et les rapports périodiques d’information relatifs à leur conformité.

Ce lundi était la deuxième réunion de la nouvelle Assemblée générale de la RFEF, élue le 24 août, après la session appelant à l’élection du président et de la Commission des délégués, qui a eu lieu le 21 septembre, alors que Rubiales était réélu pour les quatre prochaines années.