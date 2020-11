L’athlète espagnol Jordi Llopart. EP

Jordi Llopart, qui à Moscou en 1980 a remporté l’argent dans la marche de 50 kilomètres, la première médaille de l’athlétisme espagnol dans environ Jeux olympiques, et a été champion d’Europe de distance à Prague en 1978, est «dans un coma profond» et «en attendant le service de transplantation».

Cela a été rapporté par sa famille dans une déclaration envoyée à l’. signée par Moïse, Le frère de Jordi Llopart.

Après avoir annoncé la mort de l’ancien athlète de 68 ans, sa famille explique qu’elle se sent “profondément” attristée “par les événements” qu’il souffre et communique que “Jordi Llopart, bien que dans le coma profond, est vivant, admis à l’hôpital, en attendant le service de transplantation. ”

La La fédération espagnole elle-même a signalé la mort de l’ancien athlète: “Il y a 40 ans, nous pleurions de joie. Pour la première fois, grâce à vous, nous étions sur un podium olympique. Aujourd’hui nous avons pleuré de tristesse. DEP, Jordi Llopart”.

Il y a 40 ans, nous pleurions de joie. Pour la première fois, grâce à vous, nous étions sur un podium olympique. Aujourd’hui, nous pleurons de tristesse. DEP, Jordi Llopart. Vous serez toujours une légende de l’athlétisme espagnol 🇪🇸 pic.twitter.com/lPFgNR9xcm – athleticsRFEA (@atletismoRFEA) 10 novembre 2020

Le portail spécialisé ‘soycorredor.es’ explique que “La situation actuelle de Llopart est celle d’un coma irréversible et qu’il sera opéré pour retirer ses organes. “” Nous avons reçu une communication de la famille et Llopart est actuellement dans un coma irréversible. Il sera opéré pour retirer ses organes et mourra demain “, ajoute le web.

Jordi Llopart, pionnier de la marche espagnole avec Josep Marín, est né le 5 mai 1952 à El Prat de Llobregat (Barcelone). Il a participé à trois éditions des Jeux Olympiques: Moscou 80, Los Angeles 84 et Séoul 88.

Lors de l’épreuve de Moscou de 1980, il a remporté la médaille d’argent au 50 km de marche. C’était la première fois qu’un athlète espagnol montait sur le podium lors d’une épreuve olympique. À Los Angeles 84, il était septième et à Séoul 88, treizième.

Il a également participé à trois Coupes du monde, toujours dans les 50 km. Mars. C’était à Helsinki’83, Rome’87 et Tokyo’91, et il a participé à quatre championnats d’Europe, entre 1978 et 1990, et a remporté l’or le 2 septembre 1978 à Prague – la première médaille d’or d’un athlète espagnol -, sixième place à Athènes’82 et neuvième à Stuttgart’86. De plus, il a disputé treize Coupes du monde (1973-91)

Il a pris sa retraite de la compétition après la quatrième position du championnat d’Espagne de marche, en mars 1992 à Badalona, ​​il a donc été exclu de l’équipe olympique pour Barcelone 92.

Puis a commencé son scène en tant qu’entraîneur, dans lequel il avait comme élèves Daniel Plaza -Champion olympique de Barcelone’92-, Basilio Labrador, Jesús Angel García Bragado-Champion du monde 1993 et ​​vice-champion en 1997 et 2001-, Teresa Linares, la Polonaise a nationalisé l’espagnol Beata Betlej et plusieurs Marcheurs japonais.