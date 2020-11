Même son propre exploit fidèle et aux vues similaires contre le gouvernement social-communiste de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias. Roberto Soyomayor, L’athlète espagnol champion d’Europe des vétérans qui utilise ses réseaux sociaux pour défendre bec et ongles Podemos et charger contre l’aile droite, a maintenant explosé contre l’exécutif pour ses mensonges.

Après avoir lu que le ministère de l’Intérieur, dirigé par Fernando Grande-Marlaska, appliquera les soi-disant retours chauds en raison de l’aval de la Cour constitutionnelle malgré le fait que le PSOE a fait appel de cette mesure et que Podemos a promis de l’abroger, l’athlète vétéran a explosé sur son compte Twitter. “Il y a des choses que je ne traverse pas et c’est l’une d’entre elles”, écrit en mentionnant Podemos et le PSOE.

Il y a des choses que je ne passe pas par @PODEMOS @PSOE C’est l’un d’eux. pic.twitter.com/OXPrqS6zen – Roberto Sotomayor🔻🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@SuperRoStar) 16 novembre 2020

La chose n’est pas là. Roberto Sotomayor n’est pas non plus d’accord avec la position du gouvernement concernant le problème du Sahara.: «La position de l’Espagne à l’heure actuelle par rapport à la performance du Maroc est déplorable. Cette collusion avec une déclaration de guerre dans #SaharaOccidental est intolérable.

Il est particulièrement frappant de lire les critiques de l’athlète envers Pablo Iglesias, qu’il est venu idolâtrer sur les réseaux sociaux. Et c’est que bien qu’il ne partage pas certaines choses avec le gouvernement, Roberto Sotomayor est un fier podemita, comme en témoigne son tweet fixe, dans lequel il est ravi d’être interviewé par le chef de la formation violette à La Tuerka et célèbre son entrée dans le Exécutif: «Le projet Tuerka a été essentiel dans notre politique récente. Avec l’entrée au gouvernement de Pablo Iglesias se termine une étape d’un programme fondamental de communication. Y avoir été interviewé a été un vrai privilège ».