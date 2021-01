Melanio Asensio. | Miki Lopez

“J’ai l’épine de ne pas avoir terminé une course et l’avantage de ne jamais avoir frappé un coup, j’ai fait ce que je voulais.” La phrase est de Melanio Asensio Montes Athlète olympique né à Suares (Bimenes) en 1936 et décédé jeudi à son domicile d’Oviedo à 84 ans. Montes, un gars avec une personnalité qui le rendait unique, était l’Espagnol le plus rapide à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

Après avoir arrêté de courir à l’âge de 28 ans – «Je n’ai jamais fumé ni bu jusque-là», a-t-il souligné dans une interview à LA NUEVA ESPAÑA en mars 2013 – il a exercé divers métiers.

Mais auparavant, en tant qu’athlète, il se démarquait pour être détenteur du record national des sprints de 100 et 200 mètres à une époque où l’athlétisme était inconnu et peu apprécié en Espagne.

En outre, il a été international trente-cinq fois et a couru pour la section d’athlétisme du Real Madrid, devenant l’un des premiers athlètes rémunérés. Il est allé aux Jeux de Rome (1960) et a raté les Jeux de Tokyo (1964) en raison d’une blessure au quadriceps.

Il a vécu du sport pendant quinze ans, puis est parti s’essayer à divers emplois. Hibou de nuit et extraverti, il était peintre, surtout portraitiste, et il aimait les chevaux.

Les funérailles de Melanio Asensio auront lieu aujourd’hui à 17h00 dans l’église de San Pablo de la Argañosa.