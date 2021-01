L’Athletic Bilbao surprend le Real Madrid et l’élimine de la Super Coupe d’Espagne

▲ Avec un doublé de Raúl García (à droite), les Lions ont battu les merengues 2-1, actuels champions du tournoi. Photo Afp

Afp

Journal La Jornada

Vendredi 15 janvier 2021, p. 9

Malaga. Un doublé de Raúl García a permis à l’Athletic Bilbao de se qualifier pour la finale de la Super Coupe d’Espagne, après avoir battu le champion en titre du Real Madrid 2-1. L’équipe basque jouera le titre contre Barcelone dimanche au stade de La Cartuja à Séville.

L’attaquant de l’Athletic a ouvert le score d’un tir croisé (18) et a répété un penalty (38), avant que Karim Benzema ne puisse en déduire 73, un peu insuffisant pour l’équipe de merengue.

Le Barça, qui a battu la Real Sociedad aux tirs au but lors de la première demi-finale de la veille, et l’Athletic répéteront ainsi le duel décisif de la Super Coupe 2015, que l’équipe basque a remporté 5-1 au total (aller-retour) .

Ce serait merveilleux de remporter ce titre et, surtout, après avoir battu le Real Madrid et Barcelone, a déclaré l’entraîneur de l’Athletic Marcelino García Toral à la fin du match.

Les Lions ont battu le défenseur du titre de Super Coupe, bien qu’ils aient souffert dans les derniers instants face à un Real Madrid en pleine croissance.

L’Athletic a sauté sur la pelouse de La Rosaleda avec plus d’intensité que son rival de départ, poussant les Madridistas hors du match, qui étaient très mal à l’aise tout au long de la première mi-temps.

L’équipe de merengue a tenté avec un tir éloigné d’Eden Hazard sauvé par Unai Simón, mais peu de temps après une erreur de Lucas Vázquez qui a remis le ballon à un adversaire a mené au premier but.

Le ballon a atteint Dani García, qui a profité de l’échec de l’adversaire pour filtrer le ballon à Raúl García, chargé de marquer d’un tir croisé devant Thibaut Courtois.

Raúl García a été un véritable casse-tête pour la défense Merengue, qui a souffert pour la contrôler. Le Real Madrid, avec le score contre, a continué à avoir la possession du ballon, mais sans trouver les lacunes de l’Athletic, ce qui a rapidement augmenté le compte.

Lucas Vázquez est tombé dans l’imprudence en commettant une faute dans la surface sur Íñigo Martínez. Raúl García a reçu la peine maximale et a obtenu le deuxième objectif.

De plus, le Real Madrid s’est montré avec une plus grande intensité, a cherché à donner de la fraîcheur et du déséquilibre avec l’entrée de Vinicius et Fede Valverde (67e).

Ainsi, les meringues ont progressivement secoué la pression de l’Athletic, qui commençait à accuser le passage des minutes, d’approcher le but défendu par Unai Simón avec plus de danger.

Marco Asensio a percuté deux balles dans le poteau (62, 69) en prélude au but de Benzema. Le Français a terminé à bout portant une passe de Casemiro pour porter le score à 2-1 après quelques instants de suspense en raison de la revue de l’arbitrage vidéo.

Benzema a de nouveau atteint les filets, mais cette fois, le but ne remonterait pas au tableau de bord car l’attaquant français était hors-jeu.

Le but a poussé les meringues, qui dans le dernier quart d’heure ont harcelé l’Athletic, réduit à la défense et tente de contre-attaquer, mais a tout de même donné une frayeur au galop d’Asier Villalibre.

À partir de ce moment, les Lions se sont consacrés à rétrécir les balles jusqu’à ce que l’arbitre siffle la fin.

Malgré la catastrophe, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a affirmé que ce n’était pas un échec et a appelé à tourner la page en soulignant que nous essayons de gagner, mais cela ne peut pas toujours être réalisé.