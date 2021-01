C’est officiel: Marcelino Garcia Toral est le nouveau directeur de l’Athletic Club jusqu’au 30 juin 2022. Club basque a annoncé dans un communiqué l’embauche de l’entraîneur asturien qui revient sur les lieux après son licenciement sonore du Valence. Il remplace Gaizka Garitano, limogé après la victoire à San Mamés contre Elche.

«L’Athletic Club est parvenu à un principe en accord avec l’entraîneur Marcelino Garcia Toral pour diriger la première équipe masculine de rojiblanco au 30 juin 2022. Il possède une vaste expérience au plus haut niveau, avec 416 matchs dirigés; 320 en Liga, 54 en Coupe et 42 en Europe. La dernière destination de l’entraîneur de Villaviciosa était le Valencia CF, avec lequel il a remporté la Copa del Rey lors de la saison 2018-19. Une fois le contrat conclu avec García Toral, le Club rendra compte de la composition du personnel d’entraîneurs. De plus, des détails sur sa première séance d’entraînement et la présentation officielle aux médias seront offerts », indique le communiqué du club.

Marcelino était le principal candidat pour siéger sur le banc de San Mamés et enfin le Club athlétique a officialisé son embauche. L’entraîneur asturien, qui prend la neuvième équipe de la Ligue et aux portes de la Super Coupe, fera des débuts difficiles puisqu’il affrontera dans les prochains jours Barcelone (mercredi à San Mamés), l’Atlético de Madrid samedi dans le Metropolitano et le Le 14 janvier prochain, il disputera les demi-finales de la Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid.

Marcelino atteint le banc de Club athlétique avec un excellent CV et le groupe de tirer le meilleur parti des modèles pas voués au succès. Oui, il a également eu des licenciements sains comme celui qui s’est produit en Villarreal ou Valence, où il a été soudainement licencié après avoir placé l’équipe en Ligue des champions et remporté la Copa del Rey. Ses mauvaises relations avec Peter Lim et la direction du club Ché ont fini par lui coûter le poste d’entraîneur de Valence.

A partir de cette date, Marcelino est resté à l’écart en attendant une opportunité qui vient de la main du Club athlétique qui aspire à occuper des positions européennes à la fin de la saison. Premièrement, l’entraîneur asturien prendra l’équipe en neuvième position après avoir ajouté six victoires, trois nuls et huit défaites lors des 17 premières journées de compétition.

La Copa del Rey, le grand défi de Marcelino

La fin de Copa del Rey que l’Athletic Club devra jouer contre le Société réelle Ce sera le grand défi de Marcelino dans ses premiers mois en tant qu’entraîneur de l’équipe basque. De plus, le Valence Mené par lui, il est toujours le dernier champion d’une compétition dont la finale a dû être reportée la saison dernière en raison du coronavirus. Sa date n’est pas prévue, mais l’intention de la Fédération est que le tournoi puisse être joué avec le public au stade de La Cartuja.

Il Club athlétique Ce sera la dixième équipe de Marcelino après avoir dirigé le Lealtad, le Sporting B, le Sporting de Gijón, le Recreativo de Huelva, le Racing de Santander, Saragosse, Séville, Villarreal et Valence.