L’Athletic Club a annoncé ce dimanche après-midi le limogeage de Gaizka Garitano. Le limogeage de l’entraîneur a été confirmé quelques minutes après la victoire de l’équipe basque contre Elche à San Mamés. Marcelino est l’un des principaux candidats pour le remplacer.

Gaizka Garitano laisse l’Athletic Club en neuvième position au classement et aux portes de la Super Coupe d’Espagne, dans laquelle le club basque allait jouer en demi-finale contre le Real Madrid. L’entraîneur de Derio, 45 ans, est arrivé sur le banc de l’Athletic Club le 5 décembre 2018, en provenance de Bilbao Athletic, une équipe qu’il dirige depuis juillet 2017.

En tout, Garitano Il a dirigé 89 matchs avec l’Athletic et s’est qualifié pour la finale de la Copa del Rey la saison dernière, qui n’a pas encore été jouée contre la Real Sociedad en raison de son report en raison de la pandémie de coronavirus. Actuellement, l’Athletic est neuvième de la Ligue de Santander avec 21 points, avec six de revenus sur la baisse et quatre en Europe, après avoir récolté 6 victoires, 3 nuls et 8 défaites en 17 matchs joués.

Déclaration de l’Athletic Club

L’Athletic Club a décidé de relever Gaizka Garitano et son équipe d’entraîneurs à la tête de l’équipe première, à laquelle il a adhéré le 5 décembre 2018, de Bilbao Athletic, où il était depuis juillet 2017. L’entraîneur de Deriotarra est en charge de la première équipe 89 matchs, avec une qualification pour la finale de la Coupe de la saison dernière, toujours à disputer en raison de son report, parmi ses atouts.

L’Athletic Club tient à vous remercier pour le dévouement, l’effort et le dévouement dont vous avez fait preuve depuis que vous avez pris les rênes de la première équipe dans une situation sportive délicate, travaillant toujours pour l’entité rojiblanca. De la même manière, il veut leur souhaiter le meilleur pour l’avenir.