Oscar de Marcos et Iker Muniain revitalisé ce dimanche Club athlétique et ils ont joué un rôle clé dans la victoire pour 1-0 avant le Elche à San Mames dans un affrontement dans lequel Laguardia était la clé et le capitaine, qui a marqué le but qui a décidé le match.

De Marcos a été celui qui a centré Muniain dans le but et a également pris presque sous les bâtons le ballon avec lequel l’Argentin Emiliano Rigioni presque à égalité le match à la 88e minute Muniain était celui qui a mené son équipe en jetant continuellement ses coéquipiers.

Parmi eux, un Iñaki Williams très actif, surtout en seconde période déjà avec Elche avec trois centres, qui ce n’était ni réussi ni chanceux dans un tir avec effet au poteau éloigné qui s’est écrasé dans le poteau et aurait fait 2-0.

Le triomphe de Bilbao, cependant, était incontestable et mérité, et il sert l’équipe à obtenir six points d’un recul qu’Elche suit d’un point après leur dixième match consécutif sans gagner.

En plus de votre équipe, Un Gaizka Garitano reçoit de l’air qui, s’il n’avait pas gagné, aurait vu son avenir en danger maintenant.

L’Athletic a bien commencé, mais sans créer pratiquement aucun danger sur plusieurs tirs de Berenguer, Raúl et Vencedor avant les premières approches, également timides, d’Elche dans un tronçon vers la zone de Simón.

Pourtant, De Marcos, une nouveauté dans le onze, avait déjà prévenu de ses intentions pour une aile droite dans laquelle il épousait bien Williams et pour laquelle le 1-0 était né.

Une pièce de théâtre dans laquelle Williams a joué Muniain en lançant De Marcos, De Marcos de Williams centrage sur une petite zone et Muniain de Raúl entrer avec tout pour finir avec la semelle et la mi-hauteur entre les trois clubs impossible pour Edgar Badia.

Quelques erreurs locales ont clairement montré l’importance des trois points pour les rojiblancos, qui l’ont vu 2-0 sur un tir du bord de Williams à la 34e minute.

Mais l’attaquant de Bilbao, qui avait reçu d’une dispute aérienne remportée par Raúl García, le tir est ressorti très concentré et Badía a refusé de maintenir le 1-0 en vue de la seconde période car il ne s’est pas passé grand chose sous la pluie.

Elche n’a pas travaillé en première mi-temps et Jorge Almirón, de chez lui, et Jesús Muñoz, sur le banc, n’y ont pas pensé: trois changements à la mi-temps et un changement de système avec trois centres.

Et cette révolution allait bien se passer pour lui, puisque l’un de ceux qui y sont entrés, Lucas Boyé, a profité d’une bonne occasion de nouer. Mais l’attaquant argentin, sorti vivant d’un croisement à l’unisson par Vencedor et Nuñez, a décidé de passer et de ne pas tirer et Iñigo Martínez a traversé pour dégager le danger.

C’était la conséquence d’un dépassement des lignes de l’équipe d’Elche qui avait pour contrepartie l’espace qu’elle laissait derrière elle. À quoi Williams a été continuellement jeté pour essayer de tuer le parti.

Il a presque réussi avec une passe à Raúl, après avoir reçu de Muniain, dans lequel Verdú s’est interposé et dans un tir ultérieur avec un fil au poteau éloigné qui s’est écrasé dans le poteau.

Elche a menacé à nouveau avec un centre de la gauche de Rigoni que Boyé a presque atteint, mais Williams ne s’est pas arrêté et a envoyé un ballon à Yuri que le côté s’est écrasé sur le côté du filet.

Ni Yuri, ni Villalibre ni Sancet n’ont réussi à trois autres bonnes occasions dans certaines contre-attaques finales où les «lions» manquaient de crocs.

Et ils étaient sur le point de payer parce que, dans une énorme erreur de leur défense, Rigoni était sur le point de marquer 1-1. Le gaucher argentin n’a pas donné beaucoup de force au ballon et là, il a manqué d’options pour marquer son équipe.

Fiche technique:

1 – Athlétique: Unai Simón; De Marcos, Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri; Vainqueur (Dani García, m.66), Vesga; Williams (Villalibre, m.82), Muniain (Lekue, m.82), Berenguer (Sancet, m.66); et Raúl García.

0 – Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Josema, Sánchez Miño (Víctor Rodríguez, m.46); Marcone; Tete Morente (Rigoni, m.66), Raúl Guti (Nino, m.78), Fidel, Pere Milla (Josan, m.46); et Carrillo (Lucas Boyé, m 46).

Buts: 1-0, m.25: Muniain.

Arbitre: Mario Melero López (Comité andalou). Il a montré un carton jaune aux habitants Vencedor (m.36) et Yuri (m.50), et aux visiteurs Barragán (m.44).

Incidents: 17e journée de match de la première division, disputée sous la pluie et très froid à San Mamés à huis clos.