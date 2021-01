La deuxième demi-finale de la Super Coupe d’Espagne mesure à un Real Madrid en manque de titres, Zinedine Zidane étant à nouveau contraint de redresser le cap de son équipe par une conquête, contre le L’Athletic Club renouveléou dans les illusions avec l’arrivée à son banc de Marcelino García Toral, qui fait face à un défi majeur.

Marcelino cherchera à faire correspondre l’inégalité des gabarits au tableau. Un expert en tactique, un étudiant méticuleux de rivaux, avec une analyse claire des défauts du Real Madrid face à des équipes qui l’attendent sur leur terrain aux lignes unies. Zidane est obligé de trouver des solutions et ils ne sont pas attendus dans la variation d’un type onze. Les changements du Real Madrid doivent être orientés vers leur interprétation du jeu, le sens de leur possession avec la recherche du danger sur les ailes et une attention particulière au retrait après la défaite.

Le Real Madrid défend son titre qui, il y a un an, a trouvé à Djeddah la première étape de la reconstruction effectuée par Zidane après son retour. La résurrection blanche, qui conquiert plus tard la Liga Santander, est venue éliminer Valence en demi-finale et remporter la finale contre l’Atlético de Madrid aux tirs au but. La onzième Super Coupe d’Espagne, deux derrière Barcelone, avec qui ils veulent encore réduire l’écart dans cette édition.

Il y a un an, il est arrivé au rendez-vous conditionné par la perte de deux de ses grandes stars, Eden Hazard et Karim Benzema. Les deux assumeront des responsabilités contre Athletic. Le Belge avec l’opportunité d’être enfin décisif dans un tournoi après son calvaire de blessures en tant que joueur madrilène; le Français ressent le besoin de l’équipe pour ses buts et son meilleur football. Trois matchs consécutifs sans marquer ni assister; deux matchs nuls ont cédé contre des rivaux mineurs comme Elche et Osasuna qui compliquent les aspirations de la ligue.

Malgré la mauvaise dynamique, aucun changement n’est attendu de Zidane dans son équipe de départ. L’absence de Dani Carvajal sur le côté droit est la seule du onze de gala et tout indique qu’il continuera à parier sur le report de la position de Lucas Vázquez, donnant une continuité à Marco Asensio devant. En attente de plus de minutes, l’Uruguayen Fede Valverde, avec une nette baisse de proéminence par rapport à l’année dernière, lorsqu’il a été décisif dans la conquête avec un coup de pied à Álvaro Morata dans le temps supplémentaire, qui n’a affronté que Courtois, dans ce qui a fini par être un bienheureux expulsion.

Deux légendes madrilènes telles que Sergio Ramos et le Brésilien Marcelo ont l’opportunité d’égaler le footballeur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, Paco Gento, à un titre de 23 du plafond marqué il y a 50 ans.

L’Athletic affronte la Super Coupe, la cinquième qu’il dispute et dans laquelle il cherche son troisième titre, comme Le premier grand défi de Marcelino. L’entraîneur est arrivé il y a à peine dix jours pour remplacer Gaizka Garitano et n’a dirigé qu’un seul match. C’est la défaite à San Mamés contre un Barcelone qui a retracé le brillant départ de Bilbao et le 1-0 qu’Iñaki Williams a inscrit au tableau de bord avec une performance stellaire de Lionel Messi.

Ce début de match il y a une semaine est ce que Marcelino veut comme marque de fabrique de son équipe, qu’il demande de l’ordre sans le ballon et de la verticalité avec le ballon dans son système de jeu habituel. 1-4-4-2. Pour cela, il a eu plus de temps de préparation que prévu, puisque l’affrontement en championnat de samedi contre l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano a dû être suspendu en raison des effets de la tempête Filomena.

L’entraîneur asturien subit une défaite au repêchage pour le tournoi, celle de Yuri berchiche, l’un de ses joueurs de la capitale, blessé contre le Barça. Il était le héros de la dernière Copa del Rey, qui lui a donné le billet non seulement pour la finale contre la Real Sociedad qui reste à jouer, mais aussi pour cette Super Coupe qui commence contre le Real Madrid. En revanche, Marcelino peut compter sur Yeray Álvarez, une pièce clé au centre de la défense, dont la griffe et la puissance ont manqué à son équipe lors des trois matches qu’il n’a pas été disponible.

Le retour de Yeray est présumé comme la principale nouveauté dans un onze dans lequel les habitués sont attendus, bien qu’avec l’inconnu des conclusions que Villaviciosa a tiré de 2-3 contre Barcelone beaucoup plus clair sur le terrain de jeu que dans un marqueur qui a constitué un bon but d’Iker Muniain à la fin.

Le poste de capitaine, qui jouait à talons vers la gauche, et celui de Raúl García, compagnon d’attaque de Williams, sont les principaux doutes face à un line-up rojiblanca dans lequel Dani García pourrait peut-être entrer au centre du terrain pour aider le jeune Unai Vencedor, Mikel Vesga ou les deux.

Lors de la récente visite à Valdebebas, il y a moins d’un mois, Garitano a bien fait avec le couple Dani-Vencedor et que Vesga est arrivé au moment du match. C’est lui qui a eu l’occasion dans la remise d’égaliser le 1-2 avec lequel le temps réglementaire a été atteint et que Karim Benzema a prolongé jusqu’à la finale 3-1 contre l’arrière. L’ailier droit Ander Capa-Óscar de Marcos a également bien performé, où il a atteint 1-1, et, malgré ses nombreuses erreurs cette saison, Personne ne s’attend à ce qu’unai Simón ne démarre pas sous le bâton.

Alignements probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Hazard et Benzema.

Athlétique: Unai Simon; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Vesga, Muniain; Raúl García et Williams.

Arbitre: Martínez Munuera (école valencienne).

Stade: La roseraie.

Temps: 21h00 (20 GMT).