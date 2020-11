Gaizka Garitano a dépassé l’ultimatum auquel il a été soumis Betis, un affrontement qui pourrait être le dernier de l’entraîneur de Derio à l’Athletic dans le cas où il perdait mais qu’il résolu avec brio et avec un victoire finale 4-0 avec des buts de Víctor Ruiz, contre son camp, Ander Capa, Iker Muniain et Alex Berenguer.

Un résultat qui change bien plus que le visage d’un Athlétique qui a affronté le seizième affrontement dans le tableau et à seulement deux points de la relégation, et le laisse huitième et pleinement impliqué dans la lutte pour les positions européennes. Son habitat naturel.

L’une des nombreuses équipes qui ont dépassé le tableau avec leur victoire était un Betis douloureux, qui a raté tous les absents (Canales, Fekit, Mandi, Bartra …) et d’autres qui auraient pu partir.

Était le succès de la petite révolution Garitano, qui s’est dispensée de Dani et Raúl García et a mis Muniain au milieu pour lancer trois joueurs profonds, Asier Villalibre, qui n’a pas marqué mais a peut-être été le meilleur du match avec son capitaine, Iñaki Williams et Alex Berenguer. Le nouveau double pivot Unai Vencedor-Mikel Vesga a clôturé une nuit qui a remis, probablement pour le temps, les eaux à leur parcours de football à Bilbao.

Avec des nouvelles importantes dans les deux équipes, Athlétique sans García, Dani et Raúl, et Betis avec Sánchez, l’éternel Joaquín et la recrue Rodri, le jeu a commencé très ému.

Avec un échange entre les deux équipes, bien qu’avec plus d’arrivées et plus dangereux d’Athletic, qui menaçait avec Berenguer et Vesga avant le 1-0, qui est venu rapidement, à la 9e minute.

C’était àtellement que Victor a composé à sa propre porte en essayant de dégager dans une position un centre instable de Villalibre, après avoir trouvé l’arrière de la défense, qui cherchait Williams.

Le match s’est poursuivi d’un côté à l’autre et le Betis aurait pu égaliser sur coup franc. En fait, il l’a fait jusqu’à deux reprises, après un tir de Guido Rodríguez et un rebond ultérieur sur le dos par Iñigo Martínez.

Mais le jeu Le centre de Joaquín après une faute sur le jeune Rodri, a été invalidé par un hors-jeu de Víctor Ruiz, qui semblait s’être racheté de son propre but en poursuivant le centre jusqu’au poste de milieu de terrain argentin.

L’Athletic a suivi, trouvant le dos de la défense Betic avec Muniain comme fournisseur de la vitesse de Williams, Berenguer et, surtout, Villalibre.

Oui le 2-0 y a été généré après deux tentatives d’Alex Moreno, qui a mis beaucoup de temps à centrer et a permis à Yeray d’entrer sur le terrain, et à Joaquín, qui a rencontré Unai Simón dans un tir très précis.

Un autre ballon que Muniain a attrapé sur la ligne médiane après une demi-heure a servi à approfondir Williams, qui a accroché un centre parfait à la tête de Villalibre. Bravo a rejeté du mieux qu’il a pu et Capa, qui venait d’un groupe, a fait un signe de tête presque de plaisir au réseau.

La première mi-temps pourrait se terminer encore pire pour le Betis, car Berenguer a marqué le troisième but, mais après une faute, et Williams a raté une autre sortie prometteuse sur le compteur.

L’accident n’a pas beaucoup changé après la pause. Bien que Betis ait essayé de prendre le commandement. Mais le danger venait toujours de l’Athletic, qui menaçait les contre toujours avec Muniain et Villalibre entre les deux.

Entre les deux, ils ont gesté 3-0, Muniain a trouvé le non-contrôle du bélier et Villalibre, du mur, l’arrivée du capitaine, qui a marqué dans la seconde instance d’une tête après Bravo, a, encore une fois, repoussé le premier tir.

Avant, Villalibre était déjà sur le point de marquer le troisième but après avoir reçu de Berenguer. Bravo est de nouveau intervenu.

Bien qu’il y ait encore plus à venir, ce qui a été marqué par un Berenguer amélioré accrochant une volée croisée au centre de Yuri. Ils pourraient tomber un peu plus dans le but de Bravo, mais le but chilien s’est multiplié car ses coéquipiers n’ont pas pu l’empêcher.

Fiche technique:

4 – Athlétique: Unai Simon; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, m.88); Victor, Vesga; Williams (Raúl García, m.76), Muniain (Sancet, m.70), Berenguer (Morcillo, m.70); et Villalibre (Lekue, m.88).

0 – Betis: Claudio Bravo; Emerson, Sidnei, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho (gardé, m 61); Joaquín (Lainez, m 70), Rodri (Aitor Ruibal, m 83), Tello (Loren, m 61); et Sanabria (Borja Iglesias, m.61).

Buts: 1-0, m.9: Víctor Ruiz, contre son camp. 2-0, m.33: Cap. 3-0, m.59: Muniain. 4-0, m.68: Berenguer.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (Comité Espagnol-Manchego). Il n’a montré aucune carte.

Incidents: Match de la dixième journée de LaLiga joué à San Mamés à huis clos.