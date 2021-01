L’affichage de l’entraîneur de Marcelino Garcia Toral et la faim de la gloire éternelle Raúl García avant lui Le Real Madrid a laissé l’équipe de Zinedine Zidane hors de la lutte pour le premier titre de la saison, dans un duel conditionné par deux mauvaises décisions de Lucas Vázquez et le manque de punch madrilène.

Une leçon de Marcelino a quitté le Real Madrid sans son premier titre. Victime de deux erreurs de Lucas Vázquez le jour qui a le plus accusé sa conversion en arrière. Une mauvaise décision de botter le ballon et une pénalité évitable étaient des cadeaux que Raúl García n’a pas manqué de retirer une épine d’un vieil ennemi contre lequel il fait toujours preuve d’une motivation particulière. Du conditionnement du duel de la ligue avec une expulsion évitable alors que même pas le quart d’heure n’était accompli, à la mise Club athlétique 90 minutes d’un titre.

Le plan parfait de Marcelino a fait ressortir les lacunes de l’équipe de Zinedine Zidane. Je l’ai mordu, haute pression avec des entretoises comme Williams, Muniain et Raúl García, avec la certitude que le risque de dépasser les lignes est moindre face à un Real Madrid sans footballeurs à la recherche d’espace. Il a réussi à perturber le début de la pièce et à provoquer un court-circuit comme celui de Lucas à 18 minutes. Il a risqué la passe là où il fallait, la nouveauté que Dani García a coupée et Raúl García n’a pas pardonné.

C’était la punition d’un Real Madrid auquel tout allait mal depuis l’échauffement. Votre capitaine Sergio Ramos l’a quitté même s’il a sauté plus tard pour jouer. Avec des ajustements tactiques de Zidane mettant Marco Asensio à gauche, donnant liberté de mouvement à Hazard et remettre toute la droite à Lucas Vázquez. Les annonces du Real Madrid étaient à balles vierges. Modric avec l’extérieur de l’avant, un tir du pied gauche de Hazard qui pourrait surprendre Unai Simón pour avoir égaré son corps et une tête de Ramos l’a invité à imaginer un scénario différent.

Mais le Real Madrid accuse que Hazard est loin d’être ce qu’il devrait être et ce temps de retour coûte cher dans les matchs décisifs. Son manque de tir a été remarqué après une passe hachée parfaite de Casemiro qui a laissé le Belge seul. Il n’a pas la confiance nécessaire pour définir rapidement et il lui a fallu un monde pour se décider, pour finir par une passe au rival laissant une claire chance de s’échapper. Moins de doutes avaient montré Raúl García quand il a reçu à l’intérieur de la zone. Corps bien placé et main droite basse pour vaincre Courtois.

Le plan de Marcelino se déroulait sans heurts et le Real Madrid, ni Zidane du banc, ont trouvé des solutions. Tout ce qui pouvait arriver dans le reste du premier acte était pour le pire. Raúl García a caressé le poteau du pied gauche, Courtois a répondu au tir sec de Muniain et quand Lucas Vázquez a tenté de le rattraper par une passe à Asensio qui a terminé croisé, sa deuxième erreur fatale est arrivée. Manque le but et attrape un arrière central comme Iñigo Martínez au deuxième poteau. La punition est plus grande que de l’avoir laissé finir en lançant une pièce de monnaie. Carton et ballon à l’équipe par Raúl García.

Un Real Madrid avec peu de but devait en chercher trois en seconde période. Mission impossible en regardant dans les yeux l’un de ses grands maux, mais il ne manquait pas d’orgueil de renverser. Athletic a pris du recul, soit en raison de la poussée du rival, soit pour réserver sa force pour les dernières minutes, et Muniain avait la phrase en tête. Au plaisir, devant Nacho qui avait remplacé un Varane blessé à la mi-temps, mais qui terminait le centre de De Marcos près du bois.

Le Real Madrid a été vu sur la toile et avec une vie supplémentaire, mais la fortune lui a tourné le dos. Marco Asensio ne s’est pas lassé de le chercher, de tirer de tous les coins, de faire preuve de confiance et d’assumer ses responsabilités. Il a frotté la barre transversale avec un pied gauche et s’est écrasé dans le poteau après une passe derrière Hazard. Athletic recula à chaque minute qui passait et il commençait à manquer de force.

L’équipe de Zidane a profité de son meilleur moment du match, qui a été à la hauteur de l’une de ses devises et n’a jamais abandonné. Jusqu’au dernier moment, l’arbitre décidant dans le VAR si une action sur Ramos était une pénalité, il a cherché un temps supplémentaire. Courtois est devenu un géant dans un face à face avec Villalibre, la barre transversale a repoussé un autre tir d’Asensio et Benzema l’a ravi avec un but à la limite du hors-jeu. Annulé depuis le début et accordé après examen.

Il restait quinze minutes au Real Madrid pour trouver un prix pour l’héroïque et c’est alors que le dernier mouvement sur le plateau de Marcelino est arrivé. Ses changements sont revenus aux lignes avancées et au duel intense est décédé avec un but refusé pour hors-jeu à Benzema. Zidane revient à l’irrégularité et l’Athletic, ressuscité, cherchera la gloire du titre en grande finale.

Fiche technique:

1 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane (Nacho, m.46), Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric (Valverde, m 67); Marco Asensio, Hazard (Vinicius, m.67), Benzema (Mariano, m.88).

2 – Club d’athlétisme: Unai Simon; Capa (Lekue, m 68), Unai Nuñez, Iñigo Martínez, Balenziaga (Morcillo, m 79); De Marcos, Dani García, Vencedor (Vesga, m 68), Muniain (Berenguer, m 71); Raúl García (Villalibre, m.79), Williams.

Buts: 0-1, m.18: Raúl García. 0-2, m.38: Raúl García sur penalty. 1-2, m.75: Benzema.

Arbitre: Martínez Munuera (école valencienne). Il a averti Lucas Vázquez (37) et Kroos (83) pour le Real Madrid; et Capa (56) et Dani García (84) pour l’Athletic.

Incidents: deuxième demi-finale de la Super Coupe d’Espagne disputée à huis clos à La Rosaleda.