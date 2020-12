L’Atlética est arrivé à Braulio García dans un grand moment de forme et avec une seule défaite jusqu’à présent, mais le court de groupe n’est facile pour personne et cela a été démontré dès le premier moment. Chaque objectif de visiteur a été répondu par un objectif local et bien que l’Atlética ait toujours donné le premier, ils ne pouvaient pas se distancer sur le tableau de bord. La pause a été atteinte avec un avantage visiteur de deux buts, 10-12.

Mais le groupe IMQ n’avait pas dit le dernier mot et réalisé un partiel de 5-1, de 13-15 à 18-16 qui a sonné l’alarme dans les rangs d’Avilesinas. Encore une fois, minutes d’égalité et en l’absence de 8, l’Atlética est à nouveau en tête, 21-22. Le Groupe IMQ est resté bloqué en attaque et bien que l’Atlético Avilesina n’ait pas été beaucoup mieux, il suffisait de pouvoir remporter la victoire en profitant du fait que les groupistes n’ont pu marquer qu’un but en huit minutes.

Aitor, avec 9 buts, a été décisif pour son équipe à cause de son nombre de buts mais parce qu’il a marqué dans les derniers instants où les deux équipes étaient quelque peu bloquées en attaque.

Avec ce résultat, le Groupe IMQ tombe à la sixième place tandis que l’Atlética reste quatrième mais avec trois matchs en attente et de belles sensations.