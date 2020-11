Il n’y a pas de termes intermédiaires pour l’Atlético de Madrid à son retour en Ligue des champions, affronté ce mercredi avec le Lokomotiv Moscou au stade Wanda Metropolitano dans un match clé, car la victoire sur piste – et presque la phrase – leur classement pour les huitièmes de finale, mais la défaite le mène dans un enchevêtrement plus qu’incertain d’atteindre même la deuxième place.

Ce n’est pas un affrontement définitif, mais la marge d’erreur est très étroite, encore plus dans un duel beaucoup plus engagé qu’il n’y paraît en raison des conséquences de quelque résultat que ce soit. Les calculs sont clairs: s’ils gagnent – et que le Bayern bat Salzbourg à Munich – leur avantage à la deuxième place grimpera à cinq points avec six à faire; s’il perd il ne dépendra plus de lui-même pour être second il n’aura pas non plus la possibilité de dominer le groupe, s’il y a une chance réelle de rivaliser avec le champion d’Europe en titre, cinq points d’avance.

De ces perspectives, la victoire est la seule voie apparente vers les huitièmes de finale pour l’Atlético et le Lokomotiv, qui n’ont jamais battu l’équipe rojiblanco. Ni à Moscou ni à Madrid, où en plus a été vaincu à chacune de ses deux visitesAussi récent: 2-0 l’an dernier et 3-0 lors de la campagne 2017-18.

Le finaliste de la Ligue russe, Dernier du groupe dans ses deux dernières participations dans la plus haute compétition européenne et battu dans 12 de ses 16 matches dans ce tour de la Ligue des champions tout au long de son histoire, dont il n’a remporté que deux, a remporté deux de ses 17 derniers matches européens et n’a jamais gagné en Espagne: huit visites, sept défaites et un nul.

Toutes les données, toutes les circonstances et chaque nom de chaque template convergent dans une certitude: L’Atlético est le favori. C’était également dans son engagement précédent à Moscou, le 3 novembre, et il était à égalité à un, plusieurs fois. C’est un avertissement, tout comme les quatre défaites subies lors de ses neuf dernières apparitions en Ligue des champions. Mais n’altère pas la supériorité évidente du bloc de Diego Simeone.

Encore plus dans un scénario comme le Wanda Metropolitano, où l’Atlético a 19 matches en tant que local invincible. Ils n’ont pas perdu depuis près d’un an, le 1er décembre 2019. Sur leurs 27 derniers matchs européens à domicile, ils n’en ont perdu qu’un (1-2 avec Chelsea lors du premier match européen sur leur terrain moderne en 2017- 18). Le reste les résume en 22 victoires et 4 nuls.

Et encore plus dans un moment comme le présent, avec rien d’autre deux défaites lors de leurs 30 derniers matchs et avec le pas en avant indéniable – confirmé par leur victoire contre Barcelone samedi dernier – que l’Atlético a franchi; plus gai, plus combinatoire, plus ambitieux et plus débordant, quiconque joue et est ou non sur le terrain Luis Suárez, qui ratera sa deuxième rencontre consécutive en raison de Covid-19 a souffert avec l’équipe uruguayenne.

Ni Lucas Torreira, pour la même raison, ni Héctor Herrera ni Manu Sánchez, tous deux atteints de blessures musculaires, ni Sime Vrsaljko, en raison d’une arthroscopie du genou gauche, ni Geoffrey Kondogbia, car il n’est pas inscrit au tournoi, un Une fois son transfert effectué après la date limite.

Les autres sont prêts pour Simeone, comme Koke Resurrection, qui atteindra 100 jeux en tant que rojiblanco en Ligue des champions, et Joao Félix, dont l’indéniable football cette saison l’a multiplié et, par extension, toute son équipe. Lors de la séance de ce mardi, l’attaquant portugais a fait face à une telle accumulation de matches. La question est de savoir s’il partira de onze ce mercredi.

Plus aucun ajustement n’est prévu dans la gamme. Pas de rotation généralisée ni même au-delà de trois changements, tout au plus, dans le cas où Renan Lodi, Thomas Lemar et Diego Costa entreraient dans le onze et il y aurait un repos hypothétique pour Joao Félix, qui n’en a pas l’air, compte tenu de son moment et signification du duel.

Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez et Yannick Carrasco continueront dans l’équipe de départ, tous partis samedi dernier contre le Barça.

En face, dans le Lokomotiv, la blessure de son meilleur attaquant, Fyodor Smolov, ne laisse pas beaucoup d’options à l’entraîneur russe, le Serbe Marko Nikolic, pour planter une défense à tout prix dans le Metropolitan pour minimiser au maximum l’attaque du matelas.

Nikolic a aligné le couple du Cap-Vert Zé Luís et du Portugais Eder en championnat contre Arsenal (1-0) samedi, mais peu s’attendent à ce qu’il ressorte à nouveau avec deux attaquants à Madrid. Probablement, renforcera le milieu de terrain et ce sera Antón Miranchuk, son meilleur joueur, celui qui joue derrière Zé Luís, qui sera en charge de rester avec les centraux rojiblancos.

L’équipe russe fonde son optimisme sur le fait qu’elle concède peu de buts, même si elle marque également très peu, et qu’elle se comporte beaucoup mieux en Europe qu’au championnat local. Pour le match contre l’Atlético, Nikolic a donné au gardien partant, Guilherme, une pause pour le week-end, qui a sauvé son équipe il y a trois semaines avec plusieurs arrêts intéressants contre l’Atlético. Avec l’équipe russe, cependant, c’était très critiqué pour la récente victoire en Ligue des Nations contre la Serbie (5-0).

Files d’attente probables

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente, Saúl, Koke; Joao ou Lemar, Diego Costa ou Correa et Carrasco.

Lokomotiv: Guilherme; Zhivogliádov, Corluka, Rajkovic, Murilo, Rybus; Kulikov, Krychowiak, Ignátiev, Miranchuk; et Zé Luís.

Arbitre: Slavko Vincic (Slovénie).

Stade: Wanda Metropolitano.

Temps: 21h00 (20 GMT).