L’Atlético de Madrid, sur une lancée en Liga Santander où il n’a pas été battu en six matches avec plus de deux buts en faveur par match lors des trois derniers matches, visite du Lokomotiv à Moscou pour redresser son parcours européen après la défaite à Munich (4-0) et la victoire subie à Salzbourg (3-2).

Avec un Joao Félix en état de grâce -bigoleador lors des deux derniers duels officiels, contre Salzbourg (3-2) et Osasuna (1-3) -, la meilleure version de ce parcours du capitaine Jorge ‘Koke’ Résurrection et retour par l’attaquant uruguayen Luis Suárez après avoir fait une pause, L’équipe rojiblanco fait face au premier enjeu du double affrontement contre le Lokomotiv, clé de leur avenir européen.

Une victoire en Russie contre l’ensemble des chemins de fer de Moscou, qui cumule un nul contre Salzbourg (2-2) et une défaite par le minimum contre le Bayern (1-2), et une autre au Wanda Metropolitano sur le retour de la pause de l’équipe nationale, 25 novembre –à condition que le Bayern fasse de même contre son rival autrichien-, mettrait les rojiblancos en huitièmes de finale.

Pour ce faire, en plus de maintenir le rythme offensif, ils devront beaucoup améliorer leurs performances derrière, puisqu’ils ont encaissé six buts en deux matches européens: quatre du champion d’Europe actuel, et aussi deux d’un Red Bull Salzburg qui a mis le rouge et blanc derrière dans beaucoup de problèmes arriver à faire demi-tour du premier 1-0 avec le 1-2 en début de seconde période, retracé par deux buts de Joao Félix.

Cependant, les élèves de l’Argentin Diego Pablo Simeone visitent un stade favorable à leurs intérêts. Sur la cour du Lokomotiv, ils ont récolté sMarquer des buts pour et un seul contre lors de leurs deux dernières visites: 0-2 (Joao Félix, Thomas) lors du match de phase de groupes l’an dernier et 1-5 (Rybus; Correa, Saúl, Torres (2) et Griezmann) en huitièmes de finale de la Ligue Europa 2017-18, alors qu’ils étaient champions de la compétition.

Il faut regarder beaucoup plus loin la Coupe UEFA 2007-08 pour trouver un résultat moins satisfaisant pour les intérêts des rojiblancos: le match nul 3-3 en phase de groupes (Bilyaletdinov et Odwmingie (2); Agüero (2) et Forlán) alors que l’Atlético était dirigé par le Mexicain Javier Aguirre.

À Moscou, Simeone aura de nouveau l’Uruguayen Luis Suárez, exclu du duel contre Osasuna dans le but de lui donner du repos et accompagnera le farouche Joao Félix à la pointe de l’attaque.

Saúl Ñíguez est une nouveauté dans l’appel après avoir raté les cinq derniers matches officiels en raison d’un malaise musculaire, mais il semble difficile pour l’Elche d’être du match après être sorti de blessure, donc la salle des machines de milieu de terrain serait pour Koke et le mexicain Héctor Herrera.

Sur les ailes, l’Argentin Ángel Correa et Marcos Llorente ont mérité la place, mais les deux sont des joueurs qui se développent sur le côté droit, il reste donc à voir lequel des deux est en charge de la gauche – où Joao peut même être placé pour mettre Llorente au sommet– ou s’il y a une opportunité pour Víctor Machín ‘Vitolo’.

La défense compte comme fixé avec l’anglais Kieran Trippier sur le côté droit et le monténégrin Stefan Savic comme central. Il est prévisible que le Brésilien Renan Lodi retrouvera sa place sur le côté gauche par Mario Hermoso et l’autre place dans les centres sera réglée entre l’Uruguayen José María Giménez, qui a joué ce samedi pour la première fois cette saison, ou le Brésilien Felipe Monteiro.

Lokomotiv, une vieille connaissance de l’Atlético, reçoit l’équipe de matelas embourbée dans une mer de problèmes, de mauvais résultats et de pertes dues à des blessures. Son match contre le tout-puissant Bayern Munich (1-2) a donné de l’espoir à l’équipe des chemins de fer russes, qui a joué dans une excellente seconde mi-temps et méritait au moins le tirage au sort.

Cependant, depuis lors, tout a été une mauvaise nouvelle. Le capitaine de l’équipe, le Croate Vedran Corluka, a été blessé et l’équipe est tombée à Sotchi ce week-end (2-1) dans un match dans lequel Lokomotiv a touché le ridicule en première mi-temps.

Lokomotiv est désormais septième du championnat et les critiques commencent à pleuvoir sur l’entraîneur de l’équipe, le Serbe Marko Nikolic, qui a remplacé la légende du club Yuri Siomin il y a quelques mois à peine.

Avec un œil sur l’équipe espagnole, Nikolic a donné du repos à Anton Miranchuk samedi -le joueur le plus créatif de l’équipe après la vente de son frère Alexéi à Atalanta- et l’attaquant capverdien Zé Luís, qui a réalisé une belle performance la semaine dernière contre les Allemands. Les deux sont sortis dans la deuxième partie.

Ni deux autres accessoires de l’équipe, le russe Ignatiev et le polonais Krychowiak, sanctionné.

Face à la blessure de Stanislav Magkéev, Daniil Kúlikov peut répéter au milieu de terrain central, qui a fait preuve d’une surprenante maturité face au Bayern Joshua Kimmich, Leon Goretzka et compagnie, malgré sa jeunesse.

Eder ne ressemble pas beaucoup au technicien, Zé Luís a donc de nombreuses options pour partir de l’avant devant l’attaquant russe Fiodor Smolov, qui depuis son retour de sa mission au Celta a combiné de bons matchs avec d’autres très gris.

– Alignements probables:

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Correa, Herrera, Koke, Llorente ou Vitolo; Joao Félix et Luis Suárez.

Lokomotiv Moscou: Guilherme; Rybus, Murilo, Listsov, Zhivogliadov; Kúlikov, Ignátyev, Krychowiak, Miranchuk; Smolov et Zé Luís.

Arbitre: Benoît Bastien (France).

Stade: Stadion Lokomotiv (Moscou, Russie).

Temps: 18,55 (17,55 GMT).