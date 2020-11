Invincible cette saison en Liga, le Ligue des champions expose le Athlète de Madrid le saut toujours en attente du classement pour les huitièmes de finale et au Bayern Munich, le champion d’Europe et le seul adversaire à l’avoir battu sur ce parcours, mais ce mardi sans Neuer, Lewandowski ou Kimmich, trois de ses footballeurs les plus transcendants.

Aucun d’eux – ni Léon Goreztka, Tolisso et Alphonso Davies– sera au Wanda Metropolitano, la forteresse où l’Atlético vous attend. Aucun visiteur n’a gagné sur ce territoire lors des 20 derniers matchs officiels. Pas même Liverpool. Personne n’y a gagné en un an, depuis le 1er décembre 2019, lorsqu’ils ont perdu 1-0 contre Barcelone et Lionel Messi.

Il n’a perdu que deux de ses 55 derniers matchs officiels dans le Metropolitan, seules cinq équipes ont pu gagner là-bas dans les déjà 92 matches locaux de l’Atlético dans ce stade, dont 48 avec leur note à zéro, et en compétition européenne, elles ont remporté 15 de leurs 19 matchs dans ce domaine. A Vicente Calderón, déjà avec Simeone comme entraîneur, le Bayern a perdu lors de leurs deux visites, toutes deux 1-0.

Toutes ces données sont tellement vraies que son dernier engagement à domicile était un 0-0 avec le Lokomotiv, qui a empêtré l’équipe rojiblanco dans un classement incertain pour les huitièmes de finale, bien que plus en apparence qu’en réalité, à condition que le groupe suit le cours prévisible d’autres affrontements à l’extérieur.

La calculatrice dicte que vous avez besoin de quatre points pour parcourir le tour sans dépendre de personne d’autre celui de lui-même; l’intuition prédit que ce montant sera plus petit, en fonction d’autres marqueurs. Premier du Lokomotiv-Salzbourg ce mardi; après le Bayern-Lokomotiv la semaine prochaine. Par exemple, avec une victoire allemande contre le bloc russe, l’Atlético vaudrait un nul en Autriche pour être deuxième, quoi qu’il arrive ce mardi, mais cette égalisation serait probablement une condition essentielle.

Il n’y a qu’une seule exception qui classerait l’Atlético mardi: la victoire contre le Bayern Munich, ajoutée au match nul entre le Lokomotiv et Salzbourg. Le reste des combinaisons de marqueurs reporte la résolution de la deuxième place pour la dernière journée de mercredi 9. Le premier est déjà oui ou oui au Bayern.

L’équipe allemande récolte des victoires en Ligue des champions. Il a tout gagné lors de la dernière édition et a suivi le même chemin dans celle-ci, avec l’Atlético inclus 4-0, ce qui a également laissé une sensation inquiétante: lors du match précédent à Munich, il l’a battu au fur et à mesure qu’il voulait l’équipe rojiblanco, de beaucoup mise en scène prometteuse.

L’Atlético a besoin de bien plus que ce qu’il a montré à Munich. Il ne peut pas se permettre le conformisme avec lequel il a supposé cette défaite, peu importe combien le Bayern peut être. Ils n’ont pas perdu depuis, invaincus lors de leurs huit derniers matchs, en remportant six lors de leurs huit derniers matchs et une vitesse impressionnante en championnat.

Et malgré les victimes, parce qu’il s’est superposé à eux et à l’accumulation de matchs avec le naturel d’une équipe de premier niveau. Ce mardi, en l’absence de séance de l’après-midi, il en maintient six: ses deux «9» Luis Suárez et Diego Costa; les milieux de terrain Lucas Torreira et Geoffrey Kondogbia et les ailiers Manu Sánchez et Sime Vrsaljko.

Rien d’autre ne récupère Héctor Herrera. Le Mexicain est prêt après avoir raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure musculaire. À peine rétabli, son entrée dans le onze semble improbable, dans laquelle Joao Félix et Yannick Carrasco seront là, après une rotation de propriété à Valence. L’attaquant portugais a un match revanche en attente avec le Bayern, signalé par le manque d’intensité avec lequel il a joué un ballon avec Josuha Kimmich lors de l’Allemand 1-0 en octobre.

Aucune autre variation n’est prévue dans l’équipe que Simeone élèveQue ce soit le 3-5-2 qui est utilisé dans certains matchs maintenant ou le 4-4-2 classique, avec le gardien Jan Oblak; les centraux Stefan Savic, José María Giménez et Mario Hermoso; les voies Kieran Trippier et Yannick Carrasco; les médias Marcos Llorente, Saúl Ñíguez et Koke Resurrección et les attaquants Joao Félix et Ángel Correa. Thomas Lemar apparaît comme une alternative dans l’attaque contre l’Argentin.

Devant, Le Bayern dose les efforts. Hormis les blessés Kimmich, Davies et Tolisso, ni Neuer, ni Goretzka ni Lewandowski ne se rendent à Madrid, comme le confirme leur entraîneur, Hansi Flick. L’idée est de les réserver pour le match de Bundesliga du week-end contre le RB Leipzig, dans lequel la tête sera en jeu.

Dans le même temps, Marc Roca, qui aurait eu toutes les cartes pour jouer ce mardi, perd le match après avoir été expulsé lors du précédent match européen contre le RB Salzbourg.

A la place de Neuer se trouvera le gardien remplaçant Alexander Nübel, arrivé en début de saison en provenance de Schalke où il avait débuté.

Lewandowski a également son remplaçant naturel, Eric-Maxim Choupo Moting, alors que le cas de Goretzka est plus compliqué puisque, face à la sanction de Marc Roca et aux blessures de Tolisso et Kimmich, Flick devra improviser s’il veut trouver un partenaire pour former le double pivot avec Javi Martínez.

Une possibilité serait pour David Alaba d’aller au milieu de terrain, Lucas Hernandez au centre de la défense et que Bouna Sarr a joué comme arrière gauche. Une autre variante, qu’il a déjà utilisée une fois en Bundesliga contre le Werder Brême, serait de jouer avec un simple «6» et de laisser la place à Jamal Musiala, avec une position plus offensive.

Jerome Boeteng et Lucas Hernández, qui ont été remplacés samedi à Stuttgart en raison d’une blessure, font partie de l’équipe. Cependant, Boateng peut se reposer et que son poste soit occupé par Niklas Süle.

Le match sera arbitré par Clément Turpin, l’arbitre qui a été insulté par Diego Simeone le 27 avril 2018, lors du match aller des demi-finales de la Ligue Europa face à Arsenal. Pour cette raison, il a été sanctionné par quatre matches de suspension, dont la finale de ce tournoi et l’affrontement pour la Super Coupe d’Europe.

Alignements probables:

Athlète de Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Llorente, Saúl, Koke, Carrasco; Joao Félix et Correa o Lemar.

Bayern Munich: Nübel; Pavard, Süle, Hernández, Sarr; Javi Martínez, Alaba; Sané, Müller, Costa; et Choupo-Moting.

Arbitre: Clément Turpin (France).

Stade: Wanda Metropolitano.

Temps: 21.00.