La victoire de Athlète de Madrid avant le Barcelone ce n’est pas anodin. Ce n’est pas seulement le premier triomphe de l’ère Simeone dans la Ligue de Santander contre les Catalans, non. Ce n’est pas seulement un coup dur porté à la concurrence, à la liste des favoris et des candidats clairs, non. La victoire permet aux colchoneros de pouvoir dire ouvertement qu’ils sont leaders et le premier choix des poules pour finir par prendre le titre dans cette saison 20/21.

Les rojiblancos ont actuellement une bonne liste de les raisons penser ce qu’ils sont effacer les favoris avant le championnat. Des crises sportives de Madrid Oui Barça, en passant par les facteurs Joao Felix ou Luis Suarez, l’effet Simeone et le large avantage qu’ils ont acquis pour le moment sur le reste des candidats après seulement huit matchs joués – ils en ont encore deux reportés.

Crise à Madrid et au Barça

Les chiffres d’aujourd’hui parlent d’eux-mêmes. Réel Madrid Oui Barcelone Ils ont commencé l’année de travers, donnant des versions d’eux-mêmes très éloignées de celles de l’année dernière, encore plus des années précédentes. Contre Villarreal, les Blancs ont une nouvelle fois montré leur fragilité et leur vulnérabilité et ont renoncé à leur deuxième nul en neuf matches, auquel il faut ajouter deux défaites et cinq victoires. Au total, 17 points. La crise de Barça c’est total. Les hommes de Koeman n’ajoutent que cinq points sur les 18 derniers, ont les mêmes victoires que les défaites (3) après huit matchs et ils sont déjà à neuf points de l’Atlético, avec seulement 11 points dans son casier.

Une équipe solide avec un objectif

Mais au-delà des faiblesses qui émergent chez ses plus grands rivaux, le Sportif montre solvabilité et solidité même pour rivaliser avec les meilleures versions des blancs et des culés. Malgré les doutes que Cholo a suscités la saison dernière, il semble que cette année il ait retrouvé son chemin. Après huit matchs, avec six victoires et deux nuls, les rojiblancos ont réussi à marquer 18 buts et n’ont concédé que deux buts. En fait, ses deux nuls étaient avec le score à zéro (Villarreal et Huesca), donc chaque fois qu’il marque, il gagne.

Joao Felix

Après un an de transition et d’adaptation, la grande star et investissement de Athlète de Madrid semble commencer. Joao Felix est le pilier offensif que le Cholo Simeone précédemment. Le Portugais se déchaîne, apparaît et n’est plus intermittent. Dans la Ligue, il compte cinq buts et trois passes en huit matchs et contribue par match. En Ligue des champions, ajoutez deux buts en trois duels. L’entraîneur argentin a trouvé la clé pour améliorer son jeu.

Facteur Luis Suarez

Le niveau de Luis Suárez est incontestable, il a 28 ou 33 ans. L’Uruguayen, comme Joao, participer à un but par match avec les colchoneros. Sur les six duels qu’il a disputés en Liga, il a transformé cinq buts et distribué une passe. De nombreuses options de l’Atlético de Madrid partiront de leur régularité, notamment physique, tout au long du parcours. Avec lui sur le terrain, l’Atlético grandit. Bien que contre le Barça ce n’était pas nécessaire …

Effet Simeone

Diego Pablo Simeone est sur le point d’achever neuf saisons en tant qu’entraîneur du Athlète de Madrid. C’est dit vite, ça paraît facile, mais l’Argentin a réussi à se réinventer année après année en conservant une identité claire, une agressivité, une intensité et un physique. Son équipe est constante, il a une mentalité gagnante, il a confiance en ce qu’il fait et cette saison semble aussi avoir trouvé son football. le Athlétisme La plupart des joueurs de ces derniers temps ont des raisons de rêver.

L’avantage accumulé

Les 20 points que l’Atlético a ajouté jusqu’à présent, la seule équipe qui n’a pas encore perdu dans la Ligue de Santander, ils la placent comme favori, d’autant plus en raison de l’avantage qu’elle a accumulé avec les deux autres grands candidats. Avec les mêmes matchs joués, les rojiblancos obtiennent neuf points d’un pauvre Barcelone (Onze). le Madrid, avec un match de plus, il est de trois points (17), un avantage qui pourrait être prolongé jusqu’à six s’il continue avec la brillante séquence de matelas.