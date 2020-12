L’attaquant uruguayen de l’Atlético de Madrid Luis Suárez. .

le Athlète de Madrid renforce son attaque avec le retour de l’attaquant uruguayen Luis Suárez, déjà remis du coronavirus, pour recevoir ce samedi au Real Valladolid,Real Valladolid un rival qui se bat dans la zone basse du tableau pour une saison de plus, mais qui s’est nettement amélioré ces dernières semaines après un mauvais départ.

Suárez a été infecté lors de la dernière pause internationale avec l’Uruguay, tout comme son coéquipier Lucas Torreira, et son équipe l’a clairement remarqué, au point que ils ont à peine réussi à marquer trois buts lors de leurs quatre derniers matchs. Cependant, sa force défensive proverbiale l’a gardé de la défaite.

L’attaquant est déjà revenu à l’entraînement avec ses coéquipiers et ce samedi pourrait partager la pointe de l’attaque avec Joao Félix, qui appréciera sûrement la présence d’un ‘9’ plus classique pour exploiter ses caractéristiques. Il est également possible que Diego Simeone débute avec Suárez sur le banc et dose son retour en vue de la semaine très importante qu’il attend plus tard.

Et est-ce que l’Atlético son avenir européen sera joué à une carte mercredi à Salzbourg, où il cherchera les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et le week-end suivant, il affrontera le Real Madrid dans un derby dans lequel il pourra laisser son voisin très «touché» dans la lutte pour le titre national.

Pour sa part, Valladolid arrive à son meilleur moment de la saison, après un mauvais départ qui leur a même fait craindre pour la position de leur entraîneur Sergio González, puisque l’équipe de Pucelano est tombée à la lanterne rouge après n’avoir pas ajouté de victoire dans les huit premières journées.

Cependant, l’équipe a réagi à temps pour calmer la situation de son entraîneur et a ajouté sept points sur les neuf derniers possibles après avoir battu Athletic et Grenade et nul lors du dernier match contre Levante. Ces résultats lui ont permis de quitter la zone de relégation, bien qu’il soit à égalité de points avec le Celta, troisième pour dernier.

Levante et Getafe se battent pour sourire à nouveau

le j’ai soulevé et le Getafe affronteront ce samedi à la Ciutat de València leur besoin de ajouter encore trois points et terminer leurs séries de défaites respectives, dans un match correspondant à la douzième journée de LaLiga Santander.

Les “ granotas ” et les “ azulones ” verront leurs visages plongés dans un mauvais moment et sans trop de temps sans terminer un match avec le sourire, bien plus grand dans le cas de Paco López, qui n’a remporté qu’un match cette année. , à El Sadar et pendant plus de deux mois. Ceux de José Bordalás ne vont pas bien non plus, justement depuis qu’ils ont réussi à battre Getafe 1-0 le 17 octobre.

De ces succès respectifs, l’équipe valencienne n’a pu ajouter que cinq des 24 prochains, tous sous la forme de cinq nuls consécutifs à un but qui l’ont empêché de quitter la descente qu’il continue d’occuper et espère quitter, tandis que le Madrid a gratté trois des quinze suivants et a besoin de la victoire pour ne pas se désengager de la zone supérieure de le classement, bien qu’il ne l’ait pas fait dans le fief des Orriols au cours des trois dernières années.

Les les habitants ont de bonnes et de mauvaises nouvelles, Depuis le retour du gardien Aitor Fernández rejoint la blessure musculaire d’un homme important dans la moelle épinière en tant que Campaña dans une équipe qui pourrait jouer avec trois centres, alors que les visiteurs semblent enfin pouvoir compter sur Damián Suárez et Maksimovic pour onze ans. où Ángel, el ‘Cucho’ Hernández et Jaime Mata pourraient se rencontrer.

Programme du samedi

Levante – Getafe. Medié Jiménez (C. Catalán) 14h00.

Séville – Real Madrid. Sánchez Martínez (C. Murciano) 16.15.

Athlétique – Valladolid. González Fuertes (C. Asturiano) 18h30.

Cadix – FC Barcelone. Soto Grado (C. Riojano) 21h00.