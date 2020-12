Un Atlético de Madrid très sérieux dans toutes ses lignes a résolu ses débuts en Copa del Rey ce mercredi avec un victoire 3-0 contre le modeste Cardassar, de la troisième division, avec des buts de Thomas Lemar, Ricard Sánchez et Sime Vrsaljko.

L’équipe majorquine, composée de joueurs locaux, qui ils combinent le football avec diverses activités professionnelles, Il a rencontré un rival qui ne lui a pas laissé le choix.

Son rêve d’échanson est resté tronqué au premier changement, mais personne ne pourra emporter la joie qu’il a apportée à une ville punie par la tragique inondation de 2018, qui a tout inondé, y compris son terrain “ Es Moleter ”, de voir le co-leader de la ligue en action et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’ensemble matelas joué sans 13 joueurs de la première équipe, 9 réguliers dans le onze de départ, comme l’Uruguayen Luis Suárez, le gardien slovène Jan Oblack et le Portugais Joao Félix, et 4 blessés. Simeone a jugé approprié de donner des minutes à des joueurs inhabituels du onze, tels que Ivo Grbic, Geoffrey Kondogbia, Víctor Machín ‘Vitolo’ ou Sime Vrsaljko, et a inclus dans la liste six joueurs de la Segunda B.

Il a coûté à l’équipe de matelas de prendre la mesure du terrain, gazon artificiel, et son rival enthousiaste. Il a commis des erreurs en passant et n’a pas non plus été bien dans les derniers mètres. Habitué aux batailles épiques à ‘Es Moleter’, dont sa qualification pour la Coupe contre l’Aragonais Épila qu’il a résolu lors d’une séance de tirs au but dramatique, le Cardassar a relevé le match qui pouvait le plus déranger l’équipe madrilène.

Il a appuyé jusqu’à ce qu’il ait la force nécessaire Pour ce faire, il s’est mis à couvert dans son domaine et a cherché, avec la formidable illusion de l’équipe modeste qui fait face à un grand, à surprendre la contre-attaque.

Les difficultés rencontrées par l’équipe de Simeone ont été résolues d’un coup de stylo de Thomas Lemar (min. 14) avec un superbe tir contre lequel le but Ángel Pedro ne pouvait rien faire. Peu avant, Correa et Torreira pourraient ouvrir le score, mais le gardien local l’a empêché avec deux très bonnes interventions.

Aussi les habitants ont eu une magnifique occasion avant le but extérieur. Miguel Hernández était seul devant Grbic, mais n’a pas pu résoudre et a permis à Mario Hermoso de lui arracher le ballon.

Le deuxième but de l’Atlético était une œuvre d’art d’une recrue de la première équipe, l’équipe de jeunes Ricard Sánchez. Le côté droit a lancé un authentique missile avec sa jambe gauche qui a glissé dans l’angle droit du but d’Ángel Pedro.

Le jeu étant maîtrisé et avec un net avantage au tableau de bord, les matelas ont attendu l’occasion de condamner l’égalité. La possession du ballon et la domination étaient rojiblanco Et les chances n’étaient pas longues pour se heurter à un adversaire dont l’élan et le désir n’étaient pas suffisants pour créer des problèmes pour le Croate Ivo Grbic.

Le joueur de la filiale madrilène Sergio Camello (min. 72), remplaçant de Vitolo, a fait 3-0. Encore une fois, il a été empêché par le but Ángel Pedro avec un autre grand arrêt. Le Croate Sime Vrsaljko, récemment entré sur le terrain sur le site de Ricard, a mis fin à toute lueur d’espoir que le volontaire Cardassar pourrait nourrir avec la finale 3-0.

Fiche technique

0 – CE Cardassar: Ángel Pedro; Biel Roig, Sergi Febrer, Abel Julve, Sebastiá Coll, Pau Soler (Llull, min. 46); Jaume Fernández, Javier López, Jaume Alzamora (Jonathan, min. 67), Adrián Hernández (Isaac, min. 67); Miguel Álvarez (Ramis, min. 53).

3 – Atlético de Madrid: Grbic; Ricard (Vrsaljko, min. 75), Felipe, Hermoso, Lodi; Saúl, Kondogbia, Torreira, Vitolo (chameau, min. 69); Correa (Sanabria, min. 84) et Lemar (Saponjic, min. 69).

Buts: 1-0, min.24: Lemar. 2-0, min 41: Ricard Sánchez. 3-0, min 83: Sime Vrsaljko.

Arbitre: Figueroa Vázquez (Comité andalou). Il a averti Saúl et Ricard, de l’Atlético de Madrid, et Fernández, de Cardassar.

Incidents: Match correspondant au premier tour de la Copa del Rey joué au stade Es Moleter devant 305 spectateurs, pour la plupart joueurs et membres du club local. Le joueur de tennis Rafa Nadal a refusé l’invitation du conseil d’administration de Cardassar d’assister au match direct. Le coup d’honneur a été lancé par Virginia Torrecilla, une joueuse de l’Atlético de Madrid qui se remet d’une tumeur au cerveau.