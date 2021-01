Il Athlète de Madrid Il s’est consolidé dans la direction après avoir clairement battu Séville, un rival direct dans la lutte pour la Ligue des champions. Avec cette victoire, ils ont quatre points d’avance sur l’éternel rival, le Real Madrid, avec deux matches de moins. Ils n’échouent pas. Les pupilles de Simeone Ils se montrent très solides tout au long du championnat, et avec un match jusqu’à la fin du premier tour, ils sont déjà champions d’hiver. Contre Séville, ils ont donné une nouvelle leçon de force défensive et de frappe en attaque, deux facettes fondamentales pour remporter des titres.

“Avec match par match, des choses comme celle-ci arrivent”, at-il dit. Simeone à la fin de la dernière réunion. Malgré le bon temps que traverse l’équipe rojiblanco, la philosophie reste la même, match par match, celle qui a toujours fonctionné pour eux, celle qui a fait d’eux des champions de la ligue en 2013-14, saison au cours de laquelle ils ont atteint la finale de la Ligue des champions. Cholo se méfie de son propre favoritisme, il n’aime pas qu’on lui donne cette étiquette mais la vérité est que cette équipe a mérité d’être le principal candidat pour le titre de la ligue.

Cet Atleti a également reçu de nombreux bâtons et critiques Simeone, pour son jeu, pour sa performance en Europe … mais ils n’ont jamais cessé de croire et le travail commence à porter ses fruits. L’année dernière a été une année de transition, jusqu’à six joueurs importants (Griezmann, Lucas, Rodri, Godín, Juanfran et Filipe) sont partis et ont forcé la direction sportive à renouveler l’équipe. Il y a eu jusqu’à huit nouveaux visages en été (Joao Félix, Llorente, Hermoso, Lodi, Felipe, Trippier, Herrera et Saponjic) qui ont dû s’adapter au style Cholo.

S’adapter aux schémas de l’entraîneur argentin prend du temps. Joao Félix n’a guère laissé de détails sur sa qualité, Llorente s’est réveillé de la victoire à Anfield et Hermoso a à peine participé. Ceux qui se sont le mieux adaptés étaient Felipe, Lodi et Trippier, mais cette saison, avec les concepts assimilés, un Athlétique beaucoup plus solide et bien plus fort en attaque. Le 7e commence à être ce joueur qui décide des matchs, il a très bien commencé mais maintenant il ne traverse pas son meilleur moment. Hermoso s’est imposé comme un partant, tandis que Llorente est devenu l’une des principales armes offensives de cette équipe. À tous, il faut ajouter l’arrivée de Luis Suárez, qui donne un saut qualitatif à l’attaque rojiblanco.

Changement de système: trois centrales

Le changement de système a joué un rôle clé dans la résurgence de l’équipe de matelas. Simeone a laissé le 4-4-2 classique derrière pour se former avec un 3-5-2: trois centres, deux couloirs, trois milieux de terrain et deux au point d’attaque. Cette formation a beaucoup de succès, et en elle Mario Hermoso Il est devenu une pièce incontestable avec Savic et Giménez. Un autre coupable du succès est Marcos Llorente. L’ancien joueur du Real Madrid a réveillé sa version de but à Anfield et depuis, il est allé plus loin, pour devenir le partant incontesté cette saison dans le Cholo onze.

Simeone Il s’est réinventé, il a réussi à faire une équipe solide à l’arrière et mortelle en attaque comme il l’entend, et c’est pour cela qu’ils sont là où ils sont au classement. Il a également réussi à récupérer des joueurs tels que Lemar, l’été dernier, il était l’un des principaux candidats à échanger. Le retour de Carrasco Cela a également donné un autre air à cette équipe. Depuis son retour, le Belge se produit à un niveau extraordinaire et cela a fait de lui un incontournable du onze.

Bien que, sans aucun doute, le principal coupable que l’Atlético soit là où il se trouve soit son capitaine, Koke Résurrection. Le milieu de terrain a retrouvé son meilleur niveau et fait jouer l’équipe comme on ne l’avait pas vu depuis longtemps. Il semblait que sans Thomas Partey, ils couleraient, mais Koke a enfilé sa combinaison à la fois en défense et en attaque et a fait oublier le joueur d’Arsenal. La résurrection du canterano est la clé.

Placard au sol

L’équipe de matelas sait profiter à la perfection des revers du Real Madrid et de Barcelone cette saison. L’une des principales raisons pour lesquelles ils résistent si bien est le bagage vestimentaire qu’ils ont dans l’équipe, en plus de l’excellente préparation physique des mains du professeur Ortega, qui a également été critiqué l’année dernière. La concurrence est telle que les joueurs aiment Saul et Joao Felix ils ont été suppléants dans les deux derniers matchs de championnat, deux joueurs avec un talent énorme mais ne passant pas un bon moment.

Malgré cela, le Athlétique Ils ont continué à gagner – même ces matchs comme Getafe et Alavés qui les avaient auparavant bloqués – et à jouer à un niveau exceptionnel, ils sont la deuxième équipe la plus performante de toute la compétition et celle qui a concédé le moins de buts de loin (six au total). Marquer un but pour cette équipe coûte un monde. La défense est en grande partie à blâmer, bien que le principal coupable en soit Jan Oblak. Cette année, il n’a pas à comparaître autant qu’il l’a fait l’an dernier, mais lorsqu’il a dû intervenir, il l’a fait avec une grande solvabilité. C’est une assurance-vie.

L’équipement de Cholo a été détruit l’année dernière, mais une fois de plus il a ramassé les pièces et les a reconstruits comme il l’a fait quand il est arrivé au Athlétisme en décembre 2011. Il reste à peine sept joueurs de cette équipe qui ont atteint la finale de la Ligue des champions en 2016. C’est une équipe complètement renouvelée, et Simeone en a fait les principaux favoris pour le titre de Santander League.