L’Atlético de Madrid bat facilement Cardassar 0-3 et passez à la prochaine manche de la Copa del Rey. Les hommes de Cholo Simeone ont joué un bon football et ont fini par battre l’équipe majorquine. Lemar, Ricard et Vrsaljko ont marqué des buts pour l’équipe de matelas.

Les rojiblancos sont revenus à la Copa del Rey après la déception de la saison dernière dans lequel ils ont été éliminés aux mains d’une deuxième équipe B: le Leonesa culturel. Pour éviter une catastrophe similaire, Cholo Simeone est sorti avec le moins habituel, mais assister de nom à nom pourrait parfaitement être un onze avec lequel jouer dans la Ligue. Grbic Il faisait ses débuts au but avec le maillot de l’Atlético. Devant, une ligne de quatre défenseurs avec l’équipe de jeunes Ricard et vétérans Felipe, Hermoso et Lodi. Kondogbia et Torreira sur le double pivot, Saúl et Vitolo, dans les groupes et Thomas Lemar et Ángel Correa ils ont agi au bout de l’attaque.

Les hommes Cholo n’ont eu aucun problème, ils n’ont pas pardonné à une équipe très enthousiasmée par le match contre l’Atlético de Madrid. Un Cardassar qui a reçu un prix au tirage au sort après les inondations qu’il a subies en 2018 et a orné le stade Es Moleter pour recevoir l’un des clubs les plus importants du pays.

Le ballon a roulé après le coup d’envoi de Virginia Torrecilla et la domination était des matelas. Les locaux ont eu un certain rapprochement, mais les supporters de l’Atlético ne sauront toujours pas comment joue Ivo Grbic, le gardien arrivé l’été dernier pour remplacer Antonio Adán. Correa et Lemar étaient en charge et les premières chances pour Atleti sont venues de ses pieds, mais ils ont tous rencontré Ángel Sánchez, le gardien de Cardassar.

Ángel a résisté aux tentatives, mais à la 23e minute, il n’en pouvait plus. Un cliché du bord de la zone par Thomas Lemar, similaire à celui qui a essayé ces derniers jours, C’était si serré qu’il a touché le poteau et est entré dans le but de Cardassar faire le premier de la nuit. Quelques minutes avant que Felipe ne le touche avec une bonne tête d’un corner, mais le ballon est descendu sur la ligne de fond léchant le poteau.

L’Atlético aimait jouer au ballon, mais Cardassar a bien défendu, qui n’aura pas grand-chose à reprocher à ses fans et à son staff technique. La mauvaise note du match, une action malheureuse dans laquelle Saúl a donné un coup de pied à un adversaire sans le ballon entre les deux. Un ensemble qui Avec le VAR j’aurais envoyé l’Elche aux douches. Avant l’entracte est venu le deuxième but des colchoneros. C’était le travail de Ricard, qui a coupé de l’aile droite et avec sa jambe gauche a mis le ballon dans la case des buts d’Angel.

La seconde moitié avait le même scénario. L’Atlético a dominé à la recherche du troisième, mais l’arrière de Cardassar n’a pas voulu ramasser un autre ballon au fond des filets. Correa a essayé mais le but n’est toujours pas arrivé avec le temps. Après le temps de jeu, l’un des événements qui se produisent de temps en temps est arrivé: Saponjic entra sur le terrain. Chameau l’accompagnait et ils ont remplacé Vitolo et Lemar. Les deux footballeurs qui ont sauté sur le terrain de jeu ont signé un grand jeu qui s’est terminé par le centrage serbe et le gardien de but gênant le but de l’équipe de jeunes.

Peu de temps après, une autre grande nouvelle est arrivée pour l’Atlético de Madrid avec Billet de fête de Sime Vrsaljko, qui espère mettre ses problèmes de blessures persistantes derrière lui. Le Croate est venu remplacer l’attaquant Ricard et s’est senti à nouveau footballeur après plusieurs mois en cale sèche.. Un quart d’heure avait le côté droit, un quart d’heure suffisait pour marquer après une aide mesurée de Lucas Torreira, clôturant ainsi la victoire des rojiblancos.