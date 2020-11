L’Atlético de Madrid a pris les trois points en battant Barcelone 1-0 avec un but de Carrasco et remporter ainsi la première victoire de l’ère Simeone contre les Catalans en Ligue de Santander. Les rojiblancos, avec cette victoire, présenter leur candidature pour défendre ce coursBien qu’ils resteront fidèles à leur philosophie d’aller match par match. Les hommes de Cholo jouent un football magnifique et commencent déjà à semer la terreur chez leurs rivaux, tels que la terreur qui a déjà été établie à Can Barça après les crevaisons continues et le feuilleton Messi-Griezmann qu’ils vivent.

Jour 10 de la Ligue de Santander et l’un des grands classiques de la compétition jouait. Deux des plus grandes équipes d’Espagne ont été mesurées dans un match où la dynamique était très différente. Los colchoneros, avec l’espoir de re-signer une autre année comme celle de 2014 qui est sorti champion. Les azulgranas, avec le besoin de gagner pour continuer à se réengager en haut du tableau après plusieurs crevaisons jusqu’à présent cette saison. Et sur le terrain, un Joao Félix qui met tout devant un Messi “ fatigué ” et un Griezmann qui n’est même pas l’ombre de ce qu’il était lorsqu’il a défendu le bouclier de l’Atlético de Madrid. Il y avait suffisamment d’incitations malgré l’absence de Luis Suárez en raison d’un coronavirus ou que Cholo n’a jamais gagné en Ligue contre le Barça.

Pour tenter d’obtenir les trois points, les deux équipes sont sorties comme prévu. El Cholo avait Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Hermoso; Saúl, Koke, Correa, Carrasco; Llorente et Joao Félix. Pour tenter d’assaillir le métropolite Ronald Koeman est également sorti avec de l’artillerie lourde: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Messi, Pedri, Dembélé; Griezmann. Bref, deux grandes équipes qui veulent être champions cette année et pour cela elles doivent gagner ce type de matches. La seule chose qui manquait était que la balle roulait pour voir qui était le vainqueur de cette bataille.

La réunion a commencé et Barcelone a touché le premier but après deux minutes. Centre de Dembélé auquel Griezmann termine forcé et envoie le cuir sur la barre transversale. Premier et unique avertissement de Ronald Koeman lors du premier acte, à l’exception d’une épicerie fine presque impossible que Messi a essayée en essayant de faire d’Oblak une vaseline. Et les minutes passèrent et On peut déjà être assuré que de cet Atlético qui a cédé la possession jusqu’à ce qu’il ait eu sa chance et gagne 1-0, il ne reste plus rien. Les matelas se sentaient à l’aise avec le ballon et laissaient de belles combinaisons, surtout lorsque le ballon passait entre les pieds de Joao Félix.

Messi, “ fatigué ” et a disparu

L’équipe locale aurait pu avancer beaucoup plus tôt, mais Ter Stegen, d’abord, puis la barre transversale l’ont gêné. Dans le premier, un beau coup de l’Atlético, que Llorente a commencé par prendre le ballon par la foi, s’est terminé par Le pied gauche de Saúl par l’avant. L’homme d’Elche est tombé dans une main providentielle du gardien de but allemand de Barcelone, qui s’est envolé pour accomplir son miracle. Quelques minutes plus tard, passez au trou parfait d’Ángel Correa que Marcos Étoile de Llorente sur la barre transversale. Les hommes de Simeone ont montré qu’ils sont capables de pratiquer un beau football et d’être solides en défense.

Si forts en défense qu’ils n’ont pas laissé le choix à Barcelone. Le joueur offensif le plus en vue était Dembélé. Messi devait encore être “ fatigué ”, bien que nous soyons tous conscients que le «10» a besoin d’une demi-chance de tout gâcher. Pedri et Griezmann étaient également portés disparus grâce à la grande approche tactique de Simeone. Les culés n’ont pas pu trouver l’espace dans la zone centrale et c’est pourquoi ils cherchaient Ousmane, qui a signé un bon duel avec Mario Hermoso qui prévient Renan Lodi qu’il va opposer une résistance pour le poste. C’est l’ailier français qui a donné un jaune à Koke avant que l’arbitre n’en montre un autre au matelas arrière gauche, bien que le VAR ait dû l’appeler pour lui dire que c’était pour Carrasco. Un de ces points, celui de la confusion identitaire, où la technologie peut entrer.

Ter Stegen, pour les raisins; Carrasco, pour le but

Comme un serveur l’avait dit, Messi n’a besoin que de peu ou de rien pour créer un danger et s’il est associé à Jordi Alba, soyez prudent. Le côté a vu le trou et l’a mis le Rosario, qui contrôlait et, presque sans angle, tirait sur la porte. Oblak est bien descendu et sauvé en deux fois la photo du footballeur qui a tourné 800 matchs avec le maillot de Barcelone. Si l’Argentin regrettait son erreur, quelques minutes plus tard, la déception de Dembélé était plus grande. Le Français est tombé gravement dans une bagarre avec Carrasco et son épaule lui fait mal. A la mi-temps, il allait tester pour voir s’il pouvait continuer, mais lui et ses coéquipiers ont subi un coup dur: le but de l’Atlético. Corner pour le Barça, tir de l’Atlético pour dégager le danger, Correa qui voit Carrasco courir avec tout le peloton rival devant. L’Argentin le lui donne, Ter Stegen est sorti pour les raisins presque jusqu’au milieu de terrain, une touche subtile du Belge avec l’extérieur pour lancer une pipe et de plus de 30 mètres il envoie le ballon au fond du filet.

Après le but est venu la pause et sur le chemin du retour, Osumane Dembélé est également retourné sur le terrain pour voir comment le jeu suivait le même scénario. Dominance, confort et contrôle d’un Atlético qui a toujours été habitué à souffrir contre Barcelone, bien que ceux de Ronald Koeman en aient également. Lenglet jouissait de deux têtes pratiquement de suite qui, heureusement pour les rojiblancos, allaient à la poupée. Le même défenseur central était aux commandes entre eux pour couper avec une légère touche du ballon ce qui aurait pu être une chance claire et évidente pour un but de Joao Félix.

Koeman a déplacé le banc et a donné accès à Coutinho pour un Pedri qui manquait. Le Canarien a beaucoup de qualité et semble prêt pour les grands duels, mais l’Atlético en demande trop et est passé complètement inaperçu du Metropolitan. Quelques minutes plus tard, un autre changement, mais cette fois par obligation. Piqué a quitté le terrain en larmes après que Correa, qui avait été nécessaire, soit tombé sur le pied qu’il avait soutenu. Mauvais mouvement du genou qui a déclenché les alarmes au Barça et qui, en l’absence de rapport médical, ne semble pas bon pour le culé central. Sergiño Dest est entré à sa place et Frenkie de Jong est allé à la défense et Sergi Roberto a avancé sa position au cœur.

L’Atlético est sérieux

Barcelone a essayé, mais de loin. Vous sentiez plus de danger quand l’Atlético était dans la zone de Ter Stegen, qu’ils atteignirent facilement. En grande partie, grâce à Le grand match de Koke, qui traverse l’un des meilleurs moments de sa carrière. Les minutes passaient et les culés commençaient à s’impatienter. Diego Costa est entré par Llorente pour réparer la défense rivale et empêcher tout le monde de monter. Ni Messi avec les fautes qu’il aime tant, ni Griezmann avec une grosse tête n’étaient capables de déranger Jan Oblak. Il y avait plus de mouvements à dix minutes de la fin: Pjanic et Griezmann sont partis et Braithwaite et Trincao sont entrés, tandis que Atleti Joao et Correa sont partis et Kondogbia et Lemar ont pris leur place.

Comme à la routine à l’Atlético, ils n’étaient pas satisfaits du 1-0 et cherchaient le deuxième contre un Barcelone qui, malgré sa volonté d’égaliser le concours, n’a pas pu montrer cette version des dernières années. Avec le départ de joueurs comme Joao Félix, Llorente et Correa, cela a coûté un peu plus à l’équipe de matelas, mais la situation était sous contrôle. Environ 90 est venu la peur. Sergi Roberto a tiré de l’extérieur de la surface et Giménez a légèrement dévié le ballon, qui est parti en léchant le bâton pour le plus grand plaisir des locaux. Le coup de sifflet final retentit après un virage qui dégageait l’arrière rouge et blanc et auquel Ter Stegen voulait monter pour finir et Koeman ne le permit pas. Le match s’est terminé et trois points très importants pour un Atleti qui a déjà établi le régime de terreur dans la Ligue de Santander.