Joao Félix n’a pas commencé et Luis Suárez n’a pas marqué, mais Ángel Correa, le plus décisif de tous les duels en cours entre lui Athlète de Madrid et le Séville, qui a donné à l’équipe de rojiblanco l’honneur d’être “ champion ” d’hiver 25 ans plus tard et la confirmation que maintenant il n’y a pas plus de favori que lui dans la Ligue, paraphé par le 2-0 par Saúl Ñíguez dans la dernière section.

Pour son leadership et pour leur avantage: quatre points au Real Madrid, deuxième; sept à Barcelone, troisième; ou neuf à Villarreal, quatrième, avec deux matchs de moins joués par l’Atlético que tous. Al Sevilla, son adversaire mardi, l’éloigne à onze heures, avec l’équipe madrilène avec un duel de moins que lui au bord de l’équateur.

Là, l’Atlético apparaît comme le meilleur de tous, car spectacles un punch que je n’avais pas dans les cours à proximité, qui a peut-être différencié le triomphe du nul de ce mardi contre Séville, mais aussi à cause de son ambition, de sa régularité, de son équilibre et parce qu’ils ont 12 victoires sur les 13 dernières journées du tournoi.

Il Séville est sixième. Sa compétitivité habituelle manquait de chances. Et, quand il en a eu, peu, deux en première période surtout, ce n’était pas concluant. Il n’avait pas perdu depuis six matchs. Jusqu’à ce mardi, jusqu’à la Wanda Metropolitano et pour Correa, alors que Moussa Dembélé apparaît, déjà en Espagne et signature imminente.

Joao Félix n’est pas parti du onze, en raison du terrible coup porté au pied de Cornellá. Correa l’a fait. L’Argentin ne fait plus la une des journaux habituels, mais dans son quota d’espace ce mardi, plus étroit ce parcours parmi toute la compétition et le renouvelé 5-3-2 (aujourd’hui c’était plus un 5-4-1 avec lui sur la droite ), décrit comment revendiquer un rôle de premier plan que chaque campagne finit toujours par avoir.

Dans le football imprévisible du ’10’, cassé par moments, parfois exaspérant, mais imparable à d’autres et définitif déjà à quelques reprises, Simeone voit l’audace, l’agitation, le débordement et l’occasionen dehors d’un sacrifice défensif quelle que soit votre position. A tout moment la rencontre change; dans n’importe qui comme ce mardi où tout bougeait dans l’incertitude.

Le jeu n’allait pas d’un côté ou de l’autre. Personne n’a imposé sa pression sur le rival, avec l’importance que cela a sur les deux équipes. Personne non plus n’avait effrayé les gardiens de but, sauf dans un brouhaha plus que toute autre chose, dans la volée presque infructueuse de Rakitic juste après le début de l’affrontement que Jan Oblak a attrapé avec une certaine hâte.

Et Correa est apparu. Le pass de Trippier n’invitait quasiment rien, de retour à l’action pendant que la commission d’appel de la FIFA décide si la sanction imposée par la fédération anglaise est proportionnée ou non. Sauf pour Correa: Il contrôlait avec sa droite, tournait et tirait avec sa gauche. But. Cela a surpris tout le monde. À Bono, à Séville, à ses coéquipiers … Pas à lui, qui a inventé le but de nulle part, qui défie naturellement la logique et qui décide aussi des points.

C’est un objectif qui a du mérite et de grandes difficultés. Ça ne rentre pas dans les canons les plus esthétiques, on sent toujours que c’est dans le circonstanciel, car il y avait plusieurs jambes dans la vision de Bono, car il est passé sous l’une d’elles, car il était très surpris et parce que la balle est entrée à plat , sans beaucoup de puissance, mais inaccessible, serré, parfait. Ce n’est pas par hasard. Cela demande de la dextérité.

Et, à la 17e minute, dans un match de ce type, c’est un trésor pour l’un, l’Atlético, et un coup pour un autre, Séville, qui n’avait pas autant d’adresse dans le tir d’Acuña peu de temps après, mais Bono dans son intervention après la vente aux enchères de Luis Suárez. Son arrêt a sauvé le 2-0. C’était la 25e minute, c’était la dernière chance de la première mi-temps.

Il n’a autorisé rien d’autre à Séville à l’Atlético pendant cette période. Le bloc andalou l’a poussé parfois vers sa région, mais cela lui a tellement donné. Il n’a pas testé Oblak plus pendant tout le transit pour se reposer. Jusqu’ici. Oui une minute après le redémarrage, quand En Nesyri a réchauffé les mains du gardien de but et a averti ce que faisait son équipe.

Le plus important manquait: des opportunités. Il est vrai qu’il a joué beaucoup plus dans le champ opposé que l’inverse, qu’il a dirigé son adversaire vers les environs de sa propre zone, qu’il a réussi la possession, qu’il a essayé avec insistance jusqu’au bout et qu’il a chuté d’un tir sur le poteau, déjà avec tout résolu .

Aussi vrai que cela, ses chances étaient comptées. Ou comme le punch de l’Atlético –Saúl a marqué 2-0 à la 76e minute, grâce à la passe de Marcos Llorente-. Ou comme ça aujourd’hui, personne n’est plus favori que lui pour réussir en Ligue.

Fiche technique:

2 – Atlético de Madrid Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco (Felipe, décédé 88); Correa (Joao Félix, mort 65), Llorente, Koke, Lemar (Saúl, mort 65); Luis Suárez (Torreira, m. 82).

0 – Séville: Liaison; Jesús Navas (Óliver Torres, m. 78), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Óscar Rodríguez, décédé 59), Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso (De Jong, m. 78), En-Nesyri (Munir, m. 84).

Buts: 1-0, m. 17: sangle. 2-0, m. 76: Saul.

Arbitre: Estrada Fernández (C. Catalán). Il a averti les habitants Koke (m. 48) et Savic (m. 57).

Incidents: match correspondant à la dix-septième journée de LaLiga Santander joué au stade Wanda Metropolitano sans public.