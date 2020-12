Il Athlète de Madrid vous connaissez déjà votre rival depuis Huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les rojiblancos sont passés en deuxième position du groupe et ils vont s’affronter avec lui Chelsea, évitant ainsi les grosses noix de coco de la concurrence. Le match aller se jouera au Wanda Metropolitano les 16, 17, 23 ou 24 février, tandis que le match retour aura lieu à Stamford Bridge les 9, 10, 16 ou 17 mars.

Une autre année, les hommes de Simeone sont passés en deuxième position du groupe, et ils devront affronter la difficile tâche d’affronter un premier pour la troisième saison consécutive. Il y a deux ans, ils sont tombés en huitièmes de finale avec la Juventus et la saison dernière, ils ont éliminé Liverpool, alors champion actuel de la compétition, remportant les deux matchs, à la fois à domicile et à Anfield. Bien que cette fois la fortune a un peu souri chez Simeone, puisque dans le battage médiatique d’éventuels rivaux il y avait aussi le PSG, Liverpool, Manchester City ou la Juventus, de grands candidats pour remporter le titre.

À cette occasion Ils doivent se rendre dans la capitale de l’Angleterre pour affronter l’équipe dirigée par Frank Lampard. L’ancien joueur bleu et maintenant entraîneur de Chelsea a réussi à classer l’équipe comme le leader du groupe E, en battant Séville, qu’ils ont battu 0-4 au Sánchez Pizjuán avec un score de poker de Giroud. Bien que sur le papier, il soit l’un des rivaux les plus abordables que l’Atlético de Madrid puisse jouer, l’équipe de Londres a beaucoup de potentiel dans ses rangs.

Werner, Havertz et Ziyech menacent Atleti

En plus de l’attaquant français, Lampard a dans ses rangs deux grands talents du football allemand comme Timo Werner et Kai Havertz. Les deux sont arrivés cette année au club anglais de Leipzig et du Bayer Leverkusen, respectivement. Ziyech est une autre des grandes signatures de Chelsea de Lampard, un joueur que la défense de l’Atlético devra surveiller de près.

Le club londonien a une équipe bien armée à la fois en attaque et en défense, avec César Azpilicueta à l’arrière et Mendy sous les bâtons. Le gardien de but a supprimé le poste de Kepa et a gagné la confiance de l’entraîneur britannique, une légende de l’entité. Au centre du terrain se détache la présence de N’Golo Kanté et Mont Mason, une des grandes révélations de cette équipe ces dernières saisons.

Vieilles connaissances

Chelsea et l’Atlético sont de vieilles connaissances. Le bilan général des rojiblancos contre l’équipe britannique est de deux victoires, trois nuls et deux défaites. Ces victoires restent dans la mémoire des amateurs de matelas, elles ont été parmi les meilleures soirées européennes pour l’équipe de Simeone, la première de la Super Coupe d’Europe dans l’exposition de Radamel Falcao qui a réussi un triplé dans la victoire 1-4. L’autre nuit magique était en route vers la finale à Lisbonne, où ils ont battu l’équipe bleue 1-3 à Stamford Bridge pour sceller leur place en finale.

Cependant, la dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était en phase de groupes de la saison 2017-18 où ceux de Londres ont gagné 1-2 au Metropolitano avec des buts de Morata et Batshuayi, étant ainsi la dernière équipe visiteuse à battre l’Atlético dans leur stade en Europe. Trois ans plus tard, ils se retrouvent, cette fois en huitièmes de finale de la compétition pour se battre pour un billet pour les quarts de finale.