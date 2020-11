L’Atlético de Madrid a battu Valence 0-1 grâce à un but contre son camp de Toni Lato. Les matelas étaient supérieurs dans le deuxième acte après une première moitié dans laquelle il y avait plus d’égalité. Les hommes de Cholo Simeone deviennent co-leaders de la Ligue de Santander, avec deux matches de moins que la Real Sociedad, grâce à une victoire dans laquelle ils ont eu la chance dont les champions ont besoin.

Les matelas ont sauté sur la pelouse de Mestalla avec ce groupe préféré pour gagner la Ligue de Santander quand ils insistent eux-mêmes pour l’enlever pour continuer à penser match par match et, parce qu’en plus, il reste beaucoup de championnat. Candidats, oui, comme il se doit chaque année; favoris, non. Hormis ce débat, les hommes de Simeone n’avaient qu’une chose à faire: gagner les trois points. Pour cela, le Cholo est sorti avec Oblak dans le but; Trippier, Savic, Giménez et Hermoso en défense; Llorente, Koke, Saúl et Lodi occupé le noyau et Lemar et Correa en attaque. Oui, Joao Félix était sur le banc.

Une minute de silence a été gardée -interrompu par quelques applaudissements de Cholo et d’autres présents- pour la mémoire d’un mythe du valencianisme comme Juan Cruz Sol et pour celui de Diego Armando Maradona. Le ballon a roulé et tout s’est transformé en cris des footballeurs et instructions des entraîneurs. Seuls les chants et les cris des gradins manquaient, combien les fans manquent dans les stades et plus encore dans des jeux comme celui-ci. Mais au moins, il y avait du football et un match passionnant et très disputé à regarder.

L’Atlético est sorti branché dès la première seconde, démontrant clairement la nouvelle philosophie mise en œuvre par Cholo Simeone, mais Au fil des minutes, Valence se réveillait et s’étirait d’une sieste. Llorente a d’abord averti avec un tir facile pour Jaume. Les habitants ont répondu par une faute du bord de la zone qu’Oblak a arrêté. Les deux équipes cherchaient les trois points et ont continué à profiter des occasions tout au long du premier acte.

Jaume arrête Atleti

Les Rojiblancos, récemment experts dans l’internationalisation des gardiens rivaux, ils ont testé Jaume encore et encore. Lorsque le ballon ne sortait pas, c’est le gardien de but qui a effectué un arrêt. Et sinon, demandez à Lemar, qui a vu à deux reprises comment le gardien de but qui a tendu la main pour mettre une main miraculeuse avant le coup placé du croissant gaulois. Ou Correa, qui de l’intérieur de la surface a vu Doménech se jeter à terre pour lui refuser le but. Dans l’autre domaine, plus de la même chose. Oblak a mis une de ces mains salvatrices devant un tir de Racic et a été contraint de voler quelques minutes plus tard pour éviter le but de Lemar.

Et c’est qu’à part cette action, Thomas Lemar commençait à saisir sa vingt-quatrième opportunité. L’ancien Monaco s’est déplacé librement à travers le milieu de terrain, s’offrant à ses coéquipiers et distribuant le match avec un bon jugement. Jan Oblak faisait également la fête dans son équipe, qui jouait 200, 200 matchs de championnat et avec l’intention que dans la seconde période, qui a été atteinte avec le 0-0 initial, il pourrait continuer à garder une feuille blanche. .

L’Atletico est revenu des vestiaires avec une nouveauté. Joao Félix inscrit pour Renan Lodi et Lemar est retourné à l’aile gauche, cette position dans laquelle il a toujours déçu. La seconde mi-temps a commencé avec le même rythme, mais avec moins de chances. Et le premier et le plus clair était encore pour Lemar. Descendez l’aile droite de Llorente, il traverse et Jaume s’étire pour tendre la main. Le rejet revient au Français, qui frappe en premier juste à travers le site que Daniel Wass couvrait. Dans l’action, Guillamón a été blessé et Mangala est entré à sa place. L’équipe de jeunes de Valence, sachant qu’il était prévenu, a provoqué sa cinquième carte en sachant que, comme on pouvait s’y attendre, il n’allait pas être disponible le lendemain.

La fortune du champion

Quelques instants plus tard, celui qui a tenté sa chance était un Joao Félix qui a eu du mal à entrer dans le match. Le tir portugais est passé au-dessus de la barre transversale et Simeone a de nouveau déplacé le banc. Carrasco est entré pour Saúl, ce qui impliquait que Llorente déplaçait sa position au milieu de terrain et Lemar vers la droite. Jaume a de nouveau arrêté une tentative de Correa après une passe décisive de Lemar et c’était la dernière fois qu’ils touchaient le ballon parce que Kondogbia et Vitolo devaient immédiatement entrer pour tenter de briser l’égalisation avec une demi-heure d’avance.

Javi Gracia a également déplacé le banc et une vieille connaissance de l’Atlético de Madrid est entrée: Kevin Gameiro. L’Atlético a continué à dominer mais n’avait plus cette clarté de la première mi-temps pour générer des occasions et mettre Jaume mal à l’aise, mais À dix minutes de la fin, il a trouvé fortune, avec cette petite miette de chance dont les équipes de champions ont besoin. Carrasco centre une balle, semblable à celle de Llorente d’il y a quelques minutes, bien que de l’autre côté. Cette fois, le gardien de Valence n’a pas pu mettre la main, Vitolo n’a pas réussi à la frapper et Toni Lato, qui voulait lui enlever le ballon, l’a mis dans son propre but. Jaume avait l’ennemi chez lui.

Loin de se refermer sur ce qui restait du match, les hommes de Cholo Simeone cherchaient le deuxième but pour clore le match. Et c’est que s’ils ont été supérieurs lors de cette deuxième partie, pourquoi ne pas continuer ainsi. Cela a donc continué bien que Valence ait tenté d’égaliser le match, mais c’était inutile pour l’équipe Turia. Coup de sifflet final, victoire de rebond, mais trois points après tout. L’Atlético n’échoue pas, il continue dans la lutte pour la Ligue, mais rappelez-vous, match par match. Et le prochain est la «finale» contre le Bayern en Ligue des champions.