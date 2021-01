Il Athlète de Madrid payer pour 1,5 million d’euros pour le prêt jusqu’au 30 juin 2021 de l’attaquant français Moussa Dembélé, de Olympique de Lyon, qui comprend une option d’achat de 33,5 millions d’euros «à laquelle vous pouvez ajouter des primes pour 5 millions», selon le club français.

“L’Atlético de Madrid a conclu un accord avec l’Olympique de Lyon pour le prêt de Moussa Dembélé pour le reste de la saison. Le footballeur, né à Pontoise (France, le 12 juillet 1996), a subi un examen médical à la Clinique. Université de Navarre avant de devenir un nouveau joueur de rojiblanco », a annoncé l’entité madrilène quelques minutes plus tard sur son site officiel.

Outre le prix du transfert et l’option d’achat, avec l’éventuelle prime d’objectifs, l’entité française a également précisé que, dans le cas du rachat par l’Atlético en fin de saison de l’attaquant français de 24 ans, Lyon aura également “10% de la plus-value d’un éventuel transfert futur”.

“Un attaquant puissant vient dans notre club, qui joue dans les derniers mètres du terrain et qui a un grand instinct de but pour convertir les chances qu’il a”, a déclaré l’Atlético, qui a souligné: “Nous avons incorporé un joueur. avec une expérience au niveau européen, précis face à la porte et avec un physique prodigieux“.

“Sa taille (1,83 mètre) fait de lui un danger négligé par les défenses rivales, même si sa puissante foulée le rend également très puissant avec les espaces. Sa corpulence le rend très efficace dans le jeu sur le dos, donnant la possibilité d’incorporer à des coéquipiers qui arrivent de la deuxième ligne et facilitent le deuxième jeu. Ainsi, nous accueillons un joueur qui rejoint notre projet avec le plus grand enthousiasme », a ajouté le club rojiblanco.

Dembélé, en Espagne à partir de ce mardi pour achever sa signature, a disputé 16 matchs de Ligue 1 cette année La France avec Lyon, qui en a joué 19. Les trois derniers ont été perdus en raison d’une fracture du bras, subie à l’entraînement le 23 décembre, ce qui le maintiendra à l’écart pendant au moins un mois de plus, selon les calculs du Service médical du club français, qui ne sera disponible qu’à la mi-février.

Sur les 16 matchs joués cette saison, Rudi García, son entraîneur à l’Olympique de Lyon, l’a choisi pour le onze de départ sur six, quatre d’entre eux dans les six premiers matchs de la campagne et seulement deux dans les dix derniers. A marqué un but, le 29 novembre, contrairement aux bons chiffres qu’il a joué la saison dernière, avec 24 buts, et le précédent, en 2018-19, avec vingt.

Maintenant, à 24 ans, signé par l’Atlético pour le départ de Diego Costa, qui a résilié son contrat avec le club le 29 décembre, pour renforcer et compléter l’attaque de l’équipe dirigée par Diego Simeone aux côtés de Luis Suárez, qui est et sera le partant habituel, avec Dembélé soit en remplaçant, soit à ses côtés.

Parce que la compétition offensive est énorme dans l’équipe. Apart det Luis Suárez et le nouveau venu Dembélé, deux hommes qui bougent plus comme le ‘9’ de référence, dans l’attaque, l’entraîneur argentin a également Joao Felix, Ange Correa et même Marcos Llorente, encore plus utilisé aujourd’hui en tant que milieu de terrain.

Aussi les extrêmes Yannick Carrasco, Thomas Lemar ou Víctor Machín, “ Vitolo ”, peuvent agir comme grévistes avec d’autres caractéristiques, bien qu’ils ne soient utilisés que de manière circonstancielle par Simeone, qui récupère les 23 soldats de l’équipe, une fois que l’arrière gauche Manu Sánchez a été prêté à Osasuna.

Lyon, qui a payé 22 millions pour Dembélé en août 2018 pour le signer du Celtic Glasgow et qui a un lien avec le joueur jusqu’au 30 juin 2023, a annoncé dans le même temps son remplacement: Islam Slimani, de Leicester, jusqu’à 2022.