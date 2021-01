La Copa del Rey C’est le tournoi KO et dans cette édition une des noix de coco a été prise en avance et en avance. Il Athlète de Madrid, leader de la Ligue de Santander, a dit au revoir au tournoi de l’échanson dans son deuxième match après avoir chuté par le minimum (1-0) contre le Cornellá. L’équipe dirigée par Diego Pablo Simeone a été gelée après le but précoce de Adrian Jimenez et il n’a pas pu attaquer le but rival en 90 minutes qui a produit la pire version depuis des mois des colchoneros, qui sont mérités au charbon par Reyes.

Hit historique qui laisse plusieurs victimes après une performance de suspense clair et, surtout, inattendue par le staff technique. Simeone, conscient de la position de l’équipe dans la ligue, a choisi de reposer une bonne poignée d’hommes importants et généralement partants.. Marcos Llorente, Oblak, Luis Suárez, Lemar et Carrasco ils sont restés à Madrid avant un duel apparemment abordable, mais qui est devenu un piège dès le premier instant.

Une faute latérale à la 7e minute a été magistralement écartée et malicieusement déviée par Adrian Jimenez, qui a battu le canterano San Roman –Qui a avancé à Grbic– pour mettre le premier but sur le tableau de bord. Le public limité de Municipalité de Nou Estadi Il est devenu fou aux mains de ses joueurs, qui ont commencé à frapper pour prolonger un rêve qui allait devenir réalité plus d’une heure plus tard.

Le but était arrivé et cela exigeait une célébration, mais en même temps, la méfiance qu’il était venu trop tôt. Il Athlétique, avec Correa, Joao Félix et Vitolo en attaque, il a dû vaincre et l’a fait seulement une minute plus tard, bien que la combinaison des deux premiers ne se soit pas traduite par un but.

Harcèlement sans renversement

Parfois, l’objectif de Juan Ramirez Il courait un risque extrême d’être perforé, comme cela peut paraître logique, mais San Román a également subi les attaques du courageux Cornellá, qui lors de son dernier match à domicile avait cédé 0-1 avec le Barça … B.C’était une mauvaise nouvelle. pour Atleti, qui a perdu, encore et encore à cause d’une blessure, à Gimenez, souffrant d’un coup violent à la cheville.

Il Athlète de Madrid il avait suffisamment de flux offensif pour marquer un but, bien qu’il puisse également le recevoir, de sorte que le 1-0 à la mi-temps pourrait être considéré comme juste. Beaucoup à améliorer pour les hommes de Simeone, qui n’avaient pas les alternatives nécessaires sur le banc en raison d’une décision technique. Llorente, Suárez ou Carrasco ils se sont rongés les ongles dans leurs maisons respectives à Madrid.

Une réaction était attendue des élèves de Cholo, mais ce qu’ils ont trouvé sur le gazon artificiel de Cornellá les téléspectateurs sportifs n’étaient nulle part. Une seconde mi-temps indigne, avec une incapacité à tresser les jeux ou à trouver des lacunes dans une défense, avec tout le respect que je vous dois, de la troisième catégorie du football espagnol. Une seule fois, ils ont pu briser le mur local, mais l’arbitre et l’assistant sont intervenus avec erreur en signalant un hors-jeu de Vitolo, qu’il était dans la bonne position et sur son chemin vers le but de l’adversaire sans défenses pour le déranger.

Au revoir à Joao Félix, au revoir à la Coupe

Les minutes sont passées, Torreira a été découvert comme un tireur de coup franc, mais son tir est parti de pouces et Simeone, dans une nouvelle démonstration que le moment actuel de Joao Félix Il n’est pas convaincu, il a retiré les Portugais pour entrer dans le très jeune Mario Soriano, qui se démarquerait comme l’un des rares aspects positifs de l’accident. Dans les instants précédents, le jeu avait été plus difficile s’il correspond aux rojiblancos, à cause d’un enfant expulsion du côté Ricard, pour double jaune.

Dans les dernières minutes, l’électricité du petit bout et l’ascendance de Ceinture, qui avait deux chances de faire match nul, étaient les seuls arguments d’une grande équipe perdue dans un petit champ et qui, après le coup de sifflet final, confirmait son élimination retentissante et précoce de la Copa del Rey aux mains d’un homme modeste qui rêvait grand et prenait son grand don des rois.