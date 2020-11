Ils expliquent les légendes typiques du football que la Ligue des champions doit à l’Atlético de Madrid. Celui avec la tête de Ramos à la 93e minute ou celui avec le penalty de Juanfran frappant le bois. Lisbonne et Milan, villes maudites. Plus la capitale portugaise que la population italienne. Les joueurs de Cholo ont eu leur propre revanche au Portugal, mais ils ont tout gâché en tombant en quarts de finale contre le RB Leipzig.

Ce n’est pas exactement une phase de groupes particulièrement facile pour les colchoneros qui après le premier tour joué ont quatre points sur neuf possibles. La seule victoire, contre le RB Salzbourg et en transpiration. Avec une remontée et un doublé de Joao Félix, il doute pour ce soir. Neuf points que possède, par exemple, le Bayern Munich, leader incontesté du groupe comme prévu au début du tournoi.

Ce que peu de gens attendaient, c’est que l’équipe rojiblanco, la même équipe qui pour le moment ne savoure toujours pas la défaite en championnat espagnol, ne serait pas dans une situation plus confortable à ce stade en Ligue des champions. Le même qui a battu et quitté le Barça avec l’un des pires matchs de la saison ce week-end au Metropolitano. Celui qui est actuellement le favori pour gagner en mai. Mais l’Europe est une autre histoire.

L’ombre du Qarabag

C’est arrivé le 17/18 et ils ne veulent pas se souvenir des fantômes du passé. Le Lokomotiv pourrait être transformé en Qarabag ressuscité. Cela peut sembler exagéré mais ce n’est pas si différent de la situation vécue il y a deux saisons avec l’équipe d’Azerbaïdjan. À cette occasion, un match nul à domicile rouge et blanc a laissé les Indiens pratiquement hors des huitièmes de finale.

Avec un Bayern intouchable, Le Lokomotiv et l’Atlético sont les principaux candidats à la deuxième place. Les matelas sont deuxièmes avec quatre points, deux de plus que l’équipe russe. Jusqu’ici, tout va bien. Mais ceux de Moscou savent qu’ils ont une opportunité inestimable d’attaquer le Wanda et de vaincre certains rojiblancos qui affronteraient le redoutable Bayern le lendemain, également à domicile et après le 4-0 concédé à l’Allianz Arena. Pendant ce temps, le Lokomotiv accueillera un Salzbourg qui a, si les miracles n’existent pas, les heures comptées dans cette édition.

Un panorama juteux tant que la première prémisse est remplie: gagner à Wanda.

Épée à double tranchant

Mais vous n’avez pas toujours besoin d’être négatif non plus. Compte tenu de ce qui a été vu jusqu’ici de l’équipe de Simeone, l’Atlético sait que les mathématiques avant de commencer l’affrontement les favorisent. S’ils battent le Lokomotiv et reçoivent la nouvelle attendue, c’est-à-dire une victoire du Bayern sur Salzbourg, ils auront un pied et demi en huitièmes de finale. De ces perspectives, la victoire est la seule voie apparente vers les huitièmes de finale pour l’Atlético et pour Lokomotiv, qui n’a jamais battu l’équipe rojiblanco. Ni à Moscou ni à Madrid, où il a également été battu lors de chacune de ses deux visites, également récentes: 2-0 l’an dernier et 3-0 en campagne 2017-18.

Les Moscovites, cependant, savent ce qu’il faut ajouter à celui de Simeone. Bien qu’il ait dépassé le sommet de la RZD Arena de l’équipe russe, l’Atlético de Madrid ne savait pas comment matérialiser les chances infinies qu’ils avaient tout au long du match et les hommes de Marko Nikolic ont pris un point qui avait un goût de gloire dans le choc joué avant le Arrêtez. De pure survie. Toutes les données, toutes les circonstances et chaque nom de chaque template convergent dans une certitude: L’Atlético est le favori. Mais ces étiquettes sont peu utiles en Europe.

Files d’attente probables

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente, Saúl, Koke; Joao ou Lemar, Diego Costa ou Correa et Carrasco.

Lokomotiv: Guilherme; Zhivogliádov, Corluka, Rajkovic, Murilo, Rybus; Kulikov, Krychowiak, Ignátiev, Miranchuk; et Zé Luís.

Arbitre: Slavko Vincic (Slovénie).

Stade: Wanda Metropolitano.

Temps: 21h00