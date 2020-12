Atlético de Madrid n’a pas donné lieu à la surprise et a certifié son classement pour le deuxième tour de la Copa del Rey, après avoir battu Cardassar, une équipe de la troisième division, 0-3 lors d’une journée où aucun des représentants de LaLiga Santander n’a échoué.

Bien que certains, comme cela s’est produit dans le cas de Valence, ils ont souffert de l’indicible pour ne pas être déposé au premier changement de coupe. Un destin auquel l’équipe valencienne semblait vouée à l’échec face à la modeste Terrassa, équipe de troisième division, après avoir été vue à 53 minutes avec un adversaire plus que dérangeant 2-0 et un homme en moins dû à l’expulsion de Guillem Molina.

Mais quand tout semblait contre ceux de Javi Gracia La réaction de Valence est arrivée, qui après avoir réduit l’écart avec un penalty de Carlos Soler, a forcé la prolongation avec un but de l’Américain Yunus Musah en prolongation. Un temps supplémentaire dans lequel Valence a utilisé la logique pour gagner (2-4) et le classement avec deux buts du Portugais Gonçalo Guedes.

L’Atlético de Madrid, qui a battu Cardassar de la troisième division 3-0, n’a eu aucun problème pour sceller sa passe au deuxième tour. Même les nombreux changements apportés par Diego Pablo Simeone, qui a donné des minutes aux moins habituels, n’ont pas diminué le sérieux et la rigueur de l’équipe rojiblanco, qui laissé le différend résolu dans la première partie avec les buts du Français Thomas Lemar et Ricard Sánchez.

Beaucoup plus puissant était le Levante, qui a certifié sa présence au tour suivant, après avoir battu le Racing Murcia, une équipe de la troisième division, 0-5 dans un affrontement dans lequel la performance de l’attaquant Sergio León s’est démarquée, auteur de trois des cinq buts “granotas” .

Villarreal n’a pas échoué non plus, qui a battu Leioa, une équipe de deuxième division B, par un 0-6 retentissant, dans un affrontement dans lequel les hommes d’Unai Emery ont déjà gagné 0-2 après vingt minutes de jeu.

Alavés était tout aussi décisif, qui a certifié sa présence au tour suivant, après avoir battu Rincón, l’équipe régionale andalouse, 2-0 avec un doublé de l’attaquant suédois John Guidetti.

Assez plus de problèmes ont passé Elche pour battre Buñol par 1-2, l’équipe régionale de Valence, dans un affrontement dans lequel les habitants d’Elche ont marché derrière 12 minutes sur le tableau de bord (1-0), après un but contre son camp de Dani Chauve. Mais le vétéran Nino a fait en sorte que la surprise aille plus loin, après avoir égalisé le match à 66 minutes, six avant que l’Argentin Emiliano Rigoni établisse le 1-2 final qui a donné la victoire et le classement à l’Argentin Jorge Almirón .

Oui toutes les équipes de LaLiga Santander ont réussi la passe Au deuxième tour, on ne peut pas en dire autant des représentants de LaLiga SmartBank, qui ont vu tomber jusqu’à trois équipes lors de ce premier tour.

Parmi eux, Mirandés, qui après avoir atteint les demi-finales l’an dernier, ce parcours est tombé au premier du changement, après avoir perdu ce mercredi par 1-0 lors de sa visite sur le terrain de Las Rozas, une équipe de deuxième division B, avec un but solitaire d’Adrián Carrasco à dix minutes.

Beaucoup plus prévisible était la défaite d’Albacete, bas de LaLiga SmartBank, plus préoccupé par sa situation difficile en championnat, a été écarté de la Coupe par Córdoba, une équipe de la deuxième division B, après avoir perdu 1-0 contre les Andalous avec un but contre son camp par l’Argentin Nicolás Gorosito.

Logroñés ne pouvait pas non plus surmonter le premier tour, qui a prolongé leur série de résultats perdants, après avoir perdu 1-0 mercredi lors de leur visite sur le terrain d’Amorebieta, une équipe de Segunda B, avec un but de Mikel Álvaro à la dernière minute de la première mi-temps. Cependant, les grands dominateurs de la deuxième division n’ont pas échoué, comme Majorque, l’Espanyol ou Almería, qui ont certifié leur passe au suivant.

Mais si Almería n’a donné aucune option à Hospitalet, Deuxième équipe B, après avoir battu les Catalans 1-4, et Majorque, tirée d’office pour vaincre Guijuelo 0-1, également une équipe de deuxième B, l’Espanyol a souffert plus que prévu pour gagner par 0-1 à Llagostera.

En fait, les hommes de Vicente Moreno, qui ont joué avec un autre homme de 64 minutes, ont dû atteindre le temps supplémentaire pour certifier leur billet avec un but de Javi Puado, dans un affrontement dans lequel Llagostera, une équipe de deuxième B , il a gaspillé un penalty en première mi-temps.