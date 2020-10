De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 31 octobre 2020

Guillermo Vázquez est devenu le septième directeur technique à être limogé à ce jour dans le tournoi Guardianes 2020. L’Atlético San Luis a officialisé le départ du barreur hier, après que l’équipe ait remporté une victoire 5-0 contre Mazatlán la veille. du jour 16.

Vázquez a quitté l’équipe Potosí en dernière position du tableau général, avec 11 points, le résultat de trois victoires, deux nuls et 11 défaites.

L’Atlético de San Luis a déclaré dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux que le conseil d’administration de l’équipe et Memo Vázquez, ainsi que le personnel d’entraîneurs, avaient décidé d’un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle.

Vázquez, champion de la Liga Mx avec les Pumas en 2011, est arrivé à l’Atlético pour le Clausura 2020, annulé en raison de la pandémie Covid-19.

Le conseil d’administration a remercié Guillermo pour son engagement envers l’équipe et souligne que dans les prochains jours, ils seront informés de qui sera en charge de l’équipe pour la clôture du tournoi. Vázquez a dirigé 26 matchs avec l’Atlético de San Luis, 10 dans le Clausura 2020 et 16 dans ce tournoi. Le solde total était de six victoires, six nuls et 14 défaites.

De cette manière, Memo, qui avait précédemment dirigé chez Pumas, Cruz Azul, Veracruz et Necaxa, a rejoint la liste des techniciens qui ont payé les résultats avec leur licenciement, avant d’obtenir une opportunité de réaliser la continuité dans les équipes.

Le premier de ce tournoi était Rafael Puente (Atlas) Luis Fernando Tena (Chivas), tous deux lors de la troisième journée. Ensuite, la tête d’Alfonso Sosa a roulé dans Necaxa, qui a été suivi par José Manuel de la Torre (Toluca), Francisco Palencia (Mazatlán) et Alex Diego (Querétaro).