le L’Atlético de Madrid a rendu la vie difficile en Ligue des champions après un match nul 0-0 à domicile contre le Lokomotiv Moscou. L’absence de but et le succès de Guilherme ont condamné l’équipe rojiblanco, dans un match dans lequel ils ont dominé de bout en bout mais n’ont pas réussi dans les derniers mètres à percer le but rival. Ils continuent de dépendre d’eux-mêmes pour être en huitièmes de finale, mais s’ils ne veulent pas être encore plus compliqués, ils devront battre le Bayern le lendemain.

Ça valait seulement la peine de gagner. Un match nul ou une défaite a grandement compliqué la présence des rojiblancos en huitièmes de finale de la compétition. De plus, l’équipe est arrivée avec des pertes importantes au centre du terrain et en tête, Simeone n’avait d’autre choix que de parier sur Saúl et Koke au milieu en l’absence de Herrera et Torreira. En attaque, il a opté pour Joao Félix et Correa après la défaite de dernière minute de Diego Costa, ce qui l’a fait tomber hors de l’appel.

Onze était un onze de gala, avec Lodi à gauche comme principale nouveauté par rapport à Barcelone. Avec cette équipe, Atleti est allé à la recherche des trois points contre un Lokomotiv qu’ils n’ont pas pu vaincre en Russie, mais ils l’ont fait lors de leur confrontation la saison dernière au Wanda Metropolitano. Les élèves de Diego Simeone sont sortis enthousiastes à l’idée de remporter la victoire, un triste jour en raison de la mort de Diego Armando Maradona.

le L’Atlético est sorti comme un vent, après trois minutes, ils avaient déjà la première chance de marquer, grâce à Joao Félix. Les Portugais n’ont pas réussi à terminer ce qui aurait pu être le premier but du match, mais ce n’était que le premier avertissement. Ils n’ont pas laissé respirer Lokomotiv, appuyant fort à la sortie du ballon et après la défaite, rendant l’équipe russe mal à l’aise et incapable de surmonter cette pression.

le Les opportunités n’ont pas cessé de se présenter, l’Atlético a fait pression et le Lokomotiv a résisté Comment pourriez. Seul le but manquait, ils pardonnaient trop. Le jeu avait une couleur rouge et blanche claire, les Russes ont à peine réussi à dépasser le milieu de terrain. Carrasco était l’arme principale des rojiblancos, celle qui portait le plus de danger et celle qui essayait le plus, mais il n’y avait aucun moyen de vaincre Guilherme.

Les minutes passaient et le but n’arrivait pas, ils avaient le domaine mais n’ont pas pu trouver la solution pour ouvrir la boîte, et Lokomotiv a attendu leur chance sur la contre-attaque. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, ils se sont dangereusement approchés du but de Jan Oblak, mais sans mettre le gardien slovène en difficulté à aucun moment. La défense rouge et blanche était attentive à sauver des situations dangereuses.

Après la pause, l’Atlético est sorti de la même manière, pour avoir le ballon et chercher à noyer Lokomotiv dans leur zone. Les Russes ont très bien fermé et ont laissé peu de place pour qu’ils puissent pénétrer facilement. Le manque de visée et de précision de Guilherme condamnait celui de Simeone, qui a donné accès à Hermoso et Lemar de Lodi et Llorente pour essayer de trouver cet objectif dont ils avaient tant besoin s’ils ne voulaient pas se compliquer la vie en Europe.

L’Atlético reste coincé en attaque

Saúl a tenté avec un tir très éloigné, qui était sur le point de surprendre le but. Pas même ainsi. Atleti était coincé dans l’attaque et quand il a semblé que la chose était mise sur son visage, le VAR a annulé le but de Koke pour hors-jeu. Le capitaine était quelque peu avancé au moment du coup de Carrasco, et après l’examen, le VAR a annulé le but du rojiblanco. Il était temps de continuer à insister pour atteindre cet objectif.

À la maison, ils ont du mal à obtenir les matchs. Contre Salzbourg, ils ont déjà dû vaincre un contre 2-1 pour obtenir les trois points. Alors qu’en Ligue, ils vont de mieux en mieux, en Ligue des champions, l’équipe ne finit pas de commencer. Au fil des minutes, le match devenait très dangereux, l’Atlético ne pouvait pas marquer et le Lokomotiv a effrayé la contre-attaque. Malgré cela, les rojiblancos n’ont pas baissé les bras, ils ont essayé jusqu’à ce que l’arbitre signale la fin.

Parfois, ce ne serait pas le cas, jusqu’à ce que Savic a tenté sa fortune avec une vaseline de l’extérieur de la surface avant la mauvaise sortie du gardien de but, mais ce n’était pas le jour, le ballon ne voulait pas entrer. Giménez a eu le plus clair dans les dernières barres du match, avec une tête qui a laissé brosser le bâton. Cela ressemblait à un objectif, mais c’était très peu. Le 0-0 n’en valait pas la peine, il fallait gagner tel quel, sinon ils auraient des ennuis car la semaine prochaine, ils accueillent le Bayern au Metropolitano.

En ne gagnant pas Ils ont été compliqués et ils le joueront lors du prochain match contre l’équipe bavaroise. Ils étaient même sur le point de perdre dans la seule erreur qu’ils ont commise dans tout le match, après le mauvais départ d’Oblak sur le côté de la surface, mais heureusement, Koke est venu par derrière pour arracher le ballon au Lokomotiv et éviter la tragédie.