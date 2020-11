L’Atlético de Madrid égale la Real Sociedad à la tête de LaLiga Santander avec 17 points après avoir battu Cadix 4-0, avec deux buts du Portugais Joao Félix, un de Marcos Llorente et un autre de l’Uruguayen Luis Suárez, qui a brisé la séquence sans défaite de l’équipe Cadista.

Propulsé par un moment collectif élevé, illustré par Joao Félix, auteur de deux buts et meilleur buteur du championnat avec cinq, et Marcos Llorente, qui a profité d’une erreur du gardien de Cadista Jeremías Ledesma pour donner le premier but aux Portugais et a montré son élan Dans le second, un jour après avoir reçu leur premier appel avec l’équipe espagnole, l’Atlético est déjà leader du championnat avec 17 points, le même que la Real Sociedad, et avec deux matches de moins.

L’équipe rojiblanco a prolongé sa séquence historique sans perdre en championnat à 23 matchs et est partie satisfaite de la pause dans un match dans lequel elle a mis en jeu toute la puissance offensive disponible: Joao Félix, auteur de deux buts, et Luis Suárez, qui en a marqué un, donc entre les deux, ils ont marqué dix buts en sept jours, et Llorente sur la droite, mais agissant pratiquement comme milieu de terrain.

Dans la lignée de ce qui a été vu dans les jeux récents, l’évolution du jeu rojiblanco consiste à mélanger ses meilleurs hommes avec Joao Félix. Koke et Llorente l’abordent, chacun avec leurs vertus: le «6» avec son jeu associatif, le «14» avec son élan écrasant. Lors de leur premier départ, Llorente et Joao ont créé un mur, avec une intermédiation intelligente de Luis Suárez laissant passer le ballon, ce qui s’est soldé par un tir faible de Madrid pour Ledesma.

Cadix est arrivé au Metropolitan avec le plan de fermeté défensive et de sortie à la contre-attaque qui a si bien servi les hommes d’Álvaro Cervera pour être le meilleur visiteur de la compétition avec 12 points en quatre sorties, dont certaines sont chics contre le Real Madrid ou El Sportif. Il n’a fait qu’un échange, contraint par la blessure de Jose Mari, pour mettre dans un ex-rojiblanco: l’Argentin Áugusto Fernández.

Cependant, les coordonnées jaunes se sont effondrées en 8 minutes lorsque la première prémisse est tombée: cette sécurité défensive rompue lorsque le gardien Jeremías ‘Conan’ Ledesma est allé chercher un ballon dans le coin de la grande surface sans comprendre avec son central Fali, avec qui il a trébuché en perdant le ballon aux pieds de Llorente, qui n’a eu qu’à traverser pour que Joao Félix termine, de la tête, au but.

Le 1-0 a confirmé une autre des clés de cette évolution de l’Atlético. Il n’est plus satisfait du premier objectif, mais continue de persévérer, Poussé par Llorente, qui a généré le deuxième en trébuchant sur une passe de Trippier contre un doux Álex Fernández et en donnant un coup de pied bas au but avant lequel il semblait que “ Conan ” – qui avait précédemment sauvé un prêt empoisonné de son centre Juan Cala – pourrait faire plus.

Avec deux buts encaissés en 22 minutes, Cadix ne valait plus le premier plan, mais il semblait n’en avoir pas d’autre, puisqu’il s’est à peine ajusté pour défendre avec cinq, mettant l’extrême Salvi sur le côté droit, et a tenté des arrivées timides, telles que une tête haute de Fali après un corner ou un tir éloigné et dévié de Jonson.

Le meilleur scénario possible pour un Atlético qui tIl a maintenant plus d’arguments contre de telles défenses encombrées, plus avec deux buts déjà en faveur. Saúl a eu le troisième dans une combinaison dans laquelle Joao et Llorente ont participé pour décocher Trippier, qui a croisé et le joueur d’Elche a repris le rebond pour marquer, mais l’Anglais a mis le service hors-jeu.

Luis Suárez l’a également tenté, avec une tentative chilienne après un ballon relevé par Joao dans lequel il n’a pas réussi à finir, et deux minutes plus tard avec une tête très forcée qui est allée haut après un long service du centre monténégrin Stefan Savic. Le charrúa n’a pas eu le prix dans une première partie placide pour les habitants.

Cervera a essayé de renforcer le sien incorporant une troisième centrale, Pedro Alcalá, et chercher la proéminence avec Salvi et le Jairo nouvellement incorporé en tant que longues voies, mais leur élan n’était que de deux virages, car une combinaison de Luis Suárez avec Joao Félix a pris fin avec la condamnation uruguayenne contre Ledesma. Quelques minutes d’incertitude de la part du VAR ont confirmé le 3-0.

Le match était déjà terminé, malgré le fait que Jairo ait mis Oblak à l’épreuve en 59 avec un tir bas d’un corner, Garrido a tenté depuis la deuxième ligne et Pombo avec une tête. Ils ont tous rencontré le slovène, jusqu’alors inactif. Les changements ont servi pour les débuts de la nouvelle signature de rojiblanco, le Français Geoffrey Kondogbia, dernière incorporation d’un Athletic qui a clôturé la fête avec un dernier but de Joao Félix et vise haut cette saison.

– Fiche technique:

4 – Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente (Correa, min. 55), Herrera (Torreira, min. 62), Koke (Kondogbia, min. 71), Saúl; Joao Félix et Luis Suárez (Lemar, min. 71).

0 – Cadix: Ledesma; Akapo (Alcalá, min. 46), Fali, Cala, Espino (Jairo, min. 46); Salvi, Jonsson (Garrido, min. 72), Augusto (Pombo, min. 61), Álex Fernández; Lozano (Perea, min. 61) et Negredo.

Buts: 1-0, min. 8: Joao Felix. 2-0, min. 22: Llorente. 3-0, min. 51: Luis Suarez. 4-0, min. 90: Joao Felix.

Arbitre: Adrián Cordero Vega (C. Cantabro). Il a averti le visiteur Jonsson (min. 57) et la Kondogbia locale (min. 85) avec un carton jaune.

Incidents: Match de la neuvième journée de LaLiga Santander joué au stade Wanda Metropolitano de Madrid, à huis clos.