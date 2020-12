Les maisons de paris, qui ces derniers mois ont vu leur publicité dans les événements sportifs être restreinte, ils ont trouvé une veine dans le tennis, puisque jusqu’à présent l’ATP sanctionnait les tournois qui aboutissaient à des accords avec ce type d’entreprise, mais le droit de veto va être levé aux championnats masculins.

Comme l’a révélé le Sports Business Journal, l’ATP cessera de sanctionner les tournois de tennis masculins qui concluent des accords de parrainage avec les bookmakers. Sous la présidence d’Andrea Gaudenzi dans les plus hautes organisations de tennis, il a été décidé de supprimer l’interdiction faite aux organisateurs de signer des contrats d’un million de dollars avec les bookmakers.

Et c’est que le monde du pari et du tennis ne s’est jamais très bien entendu. Beaucoup de grands cas de correctifs qui ont été découverts ont été liés à ce sport en raison de la facilité qui existe pour les joueurs de tennis, en particulier ceux du niveau le plus bas du classement, de décider de gagner plus d’argent en enfreignant les règles et en salissant leur sport.

Les contrats des bookmakers avec les tournois ATP 250 et ATP 500 pourraient s’élever à environ un million d’euros, un montant qui aiderait, et beaucoup, après une année 2020 difficile dans laquelle pratiquement tous les championnats ont été touchés par la pandémie. Cela a conduit à une crise économique mondiale et le tennis veut se redresser en recherchant des revenus de n’importe où.

Un des exemples qui a été rendu public est que les sept tournois de 250 et 500 qui sont disputés aux États-Unis ont conclu un accord conjoint avec un bookmaker renommé. Dans des pays comme l’Espagne, où se trouvent le Mutua Madrid Open, l’Open Banc Sabadell et le tournoi de Majorque, pourront conclure ces accords, mais ils ne recevront pas les mêmes sommes d’argent en raison de restrictions légales dans lequel, par exemple, il ne sera pas possible diffuser de la publicité en dehors des heures qui vont de une à cinq heures du matin.

Les bookmakers prennent ces coups en raison de restrictions légales qu’ils prennent dans chaque pays. À la réglementation espagnole susmentionnée, au Royaume-Uni, par exemple, ils envisagent également de renforcer les mesures empêchant ce type d’entreprises de pouvoir faire de la publicité sur les maillots des équipes de Premier League, ce qui signifierait une réduction considérable des revenus provenant de les clubs.